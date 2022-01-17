بالفيديو.. ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني ومارسيلو يدخُل التاريخ

قبل انتهاء عقده مع النادي الملكي، تمكن النجم البرازيلي المُخضرم “مارسيلو” من تحقيق إنجاز جديد بالحصول على 23 لقباً مع قريقه ريال مدريد الإسباني بعد تتويج الأخير بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب اتلتيكو بلباو بعد فوزه في المباراة النهائية بهدفين مقابل لاشيء.

مارسيلو يعادل الأسطورة خينتو

ودخل النجم البرازيلي التاريخ بعد معادلة الأسطورة باكو خينتو الذي يملك هو الآخر 23 لقباً مع النادي الملكي، متقدماً على كُلٍ من سيرجيو راموس 22 لقباً ومانولو سانشيز 21 لقباً، قبل رحيله المتوقع عن النادي الملكي في نهاية الموسم متوجاً بذلك سنوات من النجاح

ريال مدريد يحصد القب12 لكأس السوبر

وقد تمكن النادي الأبيض من حصد لقب جديد بعد فوزه مساء الأحد على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي أقيمت على ملعب “الملك فهد الدولي”، وليتمكن ريال مدريد من حصد اللقب الثاني عشر في تاريخه.

الريال يسيطر وأتلتيك يضيع ركلة جزاء

في الحديث عن المباراة فقد تمكن ريال مدريد من فرض سيطرته على أرض الملعب طوال الـ90 دقيقة وسط تراجع أتلتيك بلباو إلى الدفاع في أغلب مراحل المباراة.

وبدأ ريال مدريد بتهديد مرمى أتلتيك بلباو منذ الدقيقة 18 عبر تسديدة كريم بنزيما التي تمكن الحارس من تحويلها إلى ركنية، ليسدد بعدها مدافع ريال مدريد “إيدير ميليتاو” رأسية قوية علت القائم.

وتصدى الحارس اوناي سيمون لصاروخية أطلقها البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 27. قبل أن يتمكن الكرواتي لوكا مودريتش من التقدم للريال في الدقيقة 38 بعد تمريرة سحرية من البرازيلي رودريجو،

في الدقيقة 52، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء استغلها كريم بنزيما جيداً ليسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

ثم هدأ الأداء نسبياً قبل أن يحصل أتلتيك بلباو على ركلة جزاء في الدقيقة 88 تصدي لها البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة، ويتوج النادي الملكي بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الـ 12 في تاريخه خلف برشلونة الذي يمتلك 13 لقباً في المسابقة نفسها.