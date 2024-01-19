ريال مدريد يتعثر أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024

نجح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في إقصاء فريق ريال مدريد من دور ال 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2024.

حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على الريال بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 18 يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيكو.

وبهذا الانتصار فإن فريق دييجو سيميوني يتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في إنتظار القرعة لتحديد الفريق المنافس في الدور القادم من البطولة.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 39 بأقدام اللاعب صامويل لينو، وفي الدقيقة 45 أحرز ريال مدريد هدف التعادل بعد خطأ من الحارس اوبلاك لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 57 أضاف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد، وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة تمكن مهاجم ريال مدريد “خوسيليو” من إحراز هدف التعادل لريال مدريد وينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 وتذهب المباراة لأشواط إضافية.



وفي الشوط الإضافي الأول تمكن الفرنسي أنطوان جريزمان من تسجيل هدف التقدم لنادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 100 لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم في آخر دقيقة من الشوط الثاني الإضافي تمكن أتلتيكو مدريد من إضافة الهدف الرابع بأقدام اللاعب رودريجو ريكيلمي.