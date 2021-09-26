ريال مدريد يتعادل مع فياريال في مباراة ممتعة من كلا الفريقين في بطولة الدوري الأسباني

تعادل ريال مدريد وفياريال في بطولة الدوري الأسباني.

في نهاية هذا اليوم الكوري يختتم ريال مدريد مباراته مع فياريال بالتعادل السلبي وفقد نقطتين في سباق الدوري الأسباني, المباراة كانت ممتعة لكل من تابعها كان ريال مدريد صاحب السيطرة والفرص الأقرب للفوز ولكن لم يحالفه الحظ وأراد ايضا نادي فياريال أن يخطف الفوز في أكثر من فرصة ولكن تنتهي النتيجة بالتعادل السلبي.

أقيمت المباراة في السابعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأسباني علي ملعب سانتاغو برنابيو.

كان ريال مدريد بقيادة كارلو انشيلوتي يريد الفوز اليوم وذلك ليعزز صدراته لدوري الأسباني بعد خسارة منافسه أتليتكو مدريد في مباراته اليوم وإبتعاد برشلونة عن المنافسة أيضا بعد تعادلها الأخير مع نادي قادش ولكن لها مباراة مؤجلة.

ترتيب كلا الفريقين “ريالمدريد و “فياريال” في بطولة الدوري الأسباني:

بعد تعادل اليوم ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد و إشبيلية له مباراة مؤجلة ولم يذوق ريال مدريد طعم الخسارة هذا الموسم ويحافظ على سجله نظيف.

بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط وله مباراة مؤجلة أيضا ولم يذوق طعم الخسارة هذا الموسم ويحافظ على سجله نظيف ولكن مليئ أيضا بالتعادلات فذه المباراة الخامسة التي يتعادل فيها فريق فياريال من أصل ست مباريات خاضها في الدوري الأسباني.

بعض تفاصيل مباراة ريال مدريد وفياريال في بطولة الدوري الأسباني.

لعب المدرب أوناي إيمري مدرب فياريال 12 مباراة ضد ريال مدريد تعادل في مباراتين وخسر في عشر مباريات ولذلك كان يود أن يحقق فوزه الأول ولكن فشل اليوم أمام كارلو أنشيلوتي.

من المرات القليلة التي لا يستطيع فيها فريق ريال مدريد التسجيل في المباراة وإنتهاء المباراة بالتعادل السلبي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وهذه المرة الأولي هذا الموسم تحت قيادته.

في لقطة لطيفة من نوعها تم تكريم بطلة الباراترياثلون البارالمبية سوسانا رودريجيز التي حصدت ذهبية لإسبانيا في دورة طوكيو قبل صافرة المباراة وهي تعمل كطبيبة علاج طبيعي وحظت بفرصة تنفيذ ركلة البداية بمساعدة كريم بنزيما قبل إنطلاق المباراة.

ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد يكمل بمباراة اليوم 200 مباراة بقميص ريال مدريد كما أن لوكا مودرتيش اكمل بقميص ريال مدريد 396 مباراة متخطيا بذلك لاعب ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو.

لم يعد إدين هازارد للتشكيل الأساسي، وتم الإعتماد على رودريجو في هجوم ريال مدريد.

دفع كارلو أنشيلوتي بـ فيدي فالفيردي بمركز الظهير الأيمن، مع تحويل ناتشو فيرنانديز للجهة اليسرى ولم يعتمد علي لوكاس فاسكيز هذا المرة وجعله في مقاعد البدلاء.

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال في بطولة الدوري الأسباني.

كاد فياريال أن يتقدم على ريال مدريد في الدقيقة 13 من المباراة وسط سيطرة كبيرة من فياريال حيث وصلت الي 64%, وإطلقت تسديدة أرضية صاروخية من دانجوبا لاعب فياريال تصدى لها تيبو كورتوا بأعجوبة.

وتوالت هجمات فياريال علي مرمى ريال مدريد ولكن لم تحقق المرجو منها من الأهداف وجاءت أولي تسديات ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما ولكن ذهبت خارج المرمى في الدقيقة 21.

وأخطر فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 23 بعد عرضية خطيرة من جناح ريال مدريد رودريجو كاد أن تخدع حارس فياريال ولكن أبعدها في اللحظة الأخيرة.

طالب جماهير ريال مدريد ركلة جزاء للاعب ناتشو في الدقيقة 35 بعد عركلة من راؤول ألبيول ولكن اللعب استمر وزادت صافرت الإستهجان ولكن لم يأبى لها الحكم خيسوس خيل مانزانو.

الشوط انتهى على فرصة خطيرة جديدة لـ دانجوبا الذي راوغ فالفيردي بمهارة وسدد أعلى العارضة بالدقيقة 38.

دخل الاعب الشاب إدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو مع بداية الشوط الثاني.

وبدأت خطورة الريال تظهر من جديد في الدقيقة 50 حيث أرسلت عرضية عن طريق ماركو أسينسيو قابلها ميلتاو برأسها ولكن لم يحسن التصرف فيها.

ولم يصمت فياريال وبدأ أيضا بالتكشير عن أنيابه حيث أهدر ألكاسير بغرابة أمام المرمى بعد عرضية خوان فويث الرأسية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

بحلول الدقيقة 73، قرر أنشيلوتي إدخال البلجيكي هازارد أخيرا بدلا من مودريتش الذي لم يؤدي المطلوب منه اليوم ولم يظهر بأداءه المعتاد.

ريال مدريد حاول ضرب الخصم بكرة طولية من ألابا تسلمها فينيسيوس وانطلق في الدقيقة 75، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

حاول أنشيلوتي إنقاذ الموقف بدخول إيسكو بدلا من أسينسيو لتنشيط الخط الهجومي ولكن كان التبديل متأخر للغاية.

فياريال كاد أن يباغت ريال مدريد بكرة طولية وصلت للاعب بينيا الذي كاد أن ينفرد بـ كورتوا لولا تدخل ناتشو في اللحظة الأخيرة وهناك جماهير طالبت بركلة جزاء لفياريال.

ضيع فينيسوس فرصة أخيرة في الوقت بدل الضائع برعونة شديدة حيث سددها أعلي عارضة مرمى فياريال.

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نادي شيريف المولدوفي علي ملعب سنتياغو بيرنابيو ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.