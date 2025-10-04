ريال مدريد يتصدر قائمة هامة في تاريخ “ذات الأذنين”

لا يختلف إثنين على قيمة ومكانة ريال مدريد فهو ليس بالنادي العادي، بل هو قوة ومكانة وسيطرة كبيرة تبرهن قوة وعراقة كرة القدم الأوروبية والعالمية فهو صاحب الرقم الأعلى لبطولات دوري أبطال أوروبا كما يحتل صدارة قائمة أنجح 20 ناديًا في تاريخ “ذات الأذنين”، البطولة القارية الأعرق حول العالم.

تقرير عالمي يرصد الأندية الأبرز

وفي تقرير لها كشفت شبكة lentedesportiva العالمية الأندية العشرين التي حصلت على أعلى عدد من النقاط في تاريخ دوري الأبطال، باستثناء جولات التصفيات، بدءًا من سيلتيك الاسكتلندي صاحب المركز العشرين، مرورًا بأندية أخرى كبيرة مثل ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وصولًا إلى البطل الأسطوري ريال مدريد.

أنجح 20 ناديًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ونرصد لكم في التقرير التالي قائمة بأنجح 20 ناديًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مع إبراز الإنجازات التي جعلت كل فريق رمزًا في عالم الكرة الأوروبية، جاءت على النحو التالي:

1 – ريال مدريد – 985 نقطة

يتربع ريال مدريد على عرش كرة القدم الأوروبية، بمجموع مذهل بلغ 985 نقطة، وهو الأكثر تتويجًا في تاريخ دوري الأبطال بـ 14 لقبًا.

2 – بايرن ميونخ – 797 نقطة

يتميز بايرن ميونخ بأنه رمز القوة الأوروبية، ويملك رصيد 797 نقطة، كما توج ببطولة دوري الأبطال 6 مرات.

3 – برشلونة – 694 نقطة

يرتبط اسم برشلونة بكرة القدم الجميلة وأسلوب “التيكي تاكا”، خصوصًا مع الجيل الذهبي بقيادة ليونيل ميسي وتشافي وإنييستا، ويملك 694 نقطة، وتوج ببطولة دوري الأبطال 5 مرات.

4 – يوفنتوس – 536 نقطة

يظل يوفنتوس أحد عمالقة أوروبا الذين يسعون باستمرار لتحقيق المجد القاري، فهو يملك رصيد 536 نقطة ولقبين تاريخيين في دوري الأبطال.

5 – مانشستر يونايتد – 528 نقطة

يملك مانشستر يونايتد، كبير الأندية الإنجليزية، 528 نقطة بفضل ليالٍ أوروبية لا تُنسى تحت أضواء أولد ترافورد، بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1999.

6 – ميلان – 464 نقطة

يُعتبر ميلان أحد أبرز أندية أوروبا، وحصد 464 نقطة من أيام فان باستن ومالديني إلى العصر الحالي، ويملك 7 ألقاب تاريخية في دوري الأبطال.

7 – ليفربول – 456 نقطة

يمتلك ليفربول تاريخًا طويلًا من الإنجازات الأسطورية في دوري أبطال أوروبا، وله 456 نقطة وستة ألقاب في البطولة.

8 – بنفيكا – 426 نقطة

حفر بنفيكا اسمه في تاريخ كرة القدم الأوروبية بفضل ألقابه المتتالية في أوائل الستينيات، ويملك رصيد 426 نقطة في دوري الأبطال.

9 – بورتو – 418 نقطة

يُعد بورتو نموذجًا للأندية خارج الدوريات الخمس الكبرى، يقدم أداءً ثابتًا ومنافسًا دائمًا، ويملك 418 نقطة ولقبين في دوري الأبطال.

10 – إنتر ميلان – 377 نقطة

يتمتع إنتر ميلان بتاريخ أوروبي حافل، ويملك 377 نقطة وثلاثة ألقاب في دوري الأبطال.

11 – تشيلسي – 355 نقطة

يعد تشيلسي أحد العمالقة الكبار بفضل تألقه وتحقيقه أرقامًا قياسية في فترة ما بعد 2010، حيث يملك 355 نقطة، وحصل على دوري الأبطال مرتين.

12 – أرسنال – 352 نقطة

يقدم أرسنال أداءً أوروبيًا لا يُنسى، حاصدًا 352 نقطة من خلال مشاركاته المتتالية في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب، ويظل وصوله إلى نهائي 2006 إنجازًا بارزًا، لكنه لا يزال يبحث عن أول ألقابه في البطولة القارية الأبرز.

13 – أياكس أمستردام – 350 نقطة

يمتلك أياكس أمستردام فلسفة هجومية وأكاديمية أسطورية تضمن استمرارية التألق، وحصد 350 نقطة، وله أربعة ألقاب في دوري الأبطال.

14 – بوروسيا دورتموند – 311 نقطة

بوروسيا دورتموند صاحب أسلوب هجومي مثير، وقاعدة جماهيرية واسعة، وجداره الأصفر الشهير جعلاه من أكثر أندية أوروبا شعبية، ويملك رصيد 311 نقطة ولقبًا وحيدًا في دوري الأبطال.

15 – أتلتيكو مدريد – 302 نقطة

يُعادل أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان برصيد 302 نقطة، بفضل تألقه ودفاعه الصلب بقيادة دييجو سيميوني، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال مرتين لكنه لم يحصل على اللقب.

16 – باريس سان جيرمان – 302 نقطة

برز اسم باريس سان جيرمان بقوة على الساحة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بفضل استثماراته الجريئة وتعاقداته مع نجوم لامعة، ويملك رصيد 302 نقطة ولقبًا وحيدًا في دوري الأبطال.

17 – مانشستر سيتي – 253 نقطة

مانشستر سيتي أحدث عهدًا في عالم كرة القدم الأوروبية، وكان صعوده السريع استثنائيًا، وجمع 253 نقطة وحصد لقب دوري الأبطال مرة وحيدة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

18 – دينامو كييف – 236 نقطة

دينامو كييف قوة أسطورية في كرة القدم الأوروبية، ويملك سجلًا مميزًا في دوري الأبطال برصيد 236 نقطة.

19 – بي إس في أيندهوفن – 235 نقطة

يُعد نادي بي إس في أيندهوفن أحد أشهر الأندية الأوروبية والهولندية، وحافظ على حضوره القوي في البطولة الأوروبية الأبرز، حاصدًا 235 نقطة.

20 – سيلتيك – 224 نقطة

نادي سيلتيك أحد رموز كرة القدم الاسكتلندية، ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت نجاحًا أقل، إلا أن قاعدته الجماهيرية وتاريخه العريق يجعله منافسًا قويًا على الساحة الأوروبية، ويملك رصيد 224 نقطة.