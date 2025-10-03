أخبار الرياضة

ريال مدريد يتصدر قائمة جديدة بدوري أبطال أوروبا

آياتي خيري

تواجد نادى ريال مدريد الإسبانى في قمة قائمة أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء فى تاريخ دورى أبطال أوروبا، متفوقًا بفارق على بايرن ميونخ الألمانى.

ريال مدريد

كيرات ضد ريال مدريد

ونجح نادي ريال مدريد في حصد فوزاً كاسحًا خارج ملعبه على كيرات ألماتي بطل كازاخستان بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء خلال المباراة احتساب ركلة جزاء لنادي ريال مدريد سجل منها النجم كيليان مبابي الهدف الأول، وهي ركلة الجزاء الـ64 التي يتم احتسابها للفريق الملكي طوال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر نادي ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أول 3 أهداف له في نسخة واحدة من المسابقة من ركلات جزاء، بعد سالزبورج النمساوي في موسم 2021-2022.

كما يتواجد ريال مدريد حاليًا بالمركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وراء بايرن ميونخ الألماني صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، ومتفوقًا بفارق الأهداف على الإنتر الإيطالي صاحب المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد تغلب على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة بالأكثر حصولاً على ركلات جزاء

وإليكم قائمة بالأكثر حصولاً على ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا
1. ريال مدريد: 64

2. بايرن ميونخ: 63

3. برشلونة: 56

4. مانشستر سيتي: 37

5. أرسنال: 36

6. مانشستر يونايتد: 35

7. تشيلسي: 35

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


