أخبار الرياضة

ريال مدريد يتصدر أندية العالم في قائمة إستثنائية هامة في 2025.. ونادي عربي مفاجأة القائمة

آياتي خيري

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة الأندية الأكثر متابعة على إنستجرام لعام 2025 بـ177 مليون متابع، وجاء بعده نادي برشلونة الذي جمع 144 مليون متابع، ليؤكد الثنائي الإسباني استمرار هيمنتهما على العالم الرقمي، كما هو الحال في تاريخ البطولات الأوروبية.

تواجد للنصر السعودي

بينما نجح نادي النصر السعودي في خطف الأنظار عالميًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو، حيث ارتفعت شعبيته بصورة غير مسبوقة، ليزاحم الأندية الأوروبية ضمن هذه القائمة، جامعًا أكثر من 28 مليون متابع على إنستجرام، في انعكاس مباشر لتأثير النجم البرتغالي على خريطة كرة القدم العالمية.

وحقق نادي إنتر ميامي الأمريكي قفزة هائلة بعد وصول ليونيل ميسي، إذ تحول النادي في وقت قصير من فريق محلي في الدوري الأمريكي إلى علامة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جامعًا ما يقارب 18 مليون متابع، أكدت تجربته أن نجمًا واحدًا قادر على تغيير مكانة نادٍ بأكمله، كما حدث مع رونالدو والنصر.

وطبقًا لما جاء في تقرير لشبكة lentedesportiva العالمية، جاء ترتيب الأندية الأكثر متابعة على إنستجرام لعام 2025 كالتالي:

ريال مدريد – 177 مليون متابع

برشلونة – 144 مليون متابع

باريس سان جيرمان – 65.5 مليون متابع

مانشستر يونايتد – 64.8 مليون متابع

يوفنتوس – 59.8 مليون متابع

مانشستر سيتي – 56.2 مليون متابع

ليفربول – 48.8 مليون متابع

تشيلسي – 43.9 مليون متابع

بايرن ميونخ – 43.8 مليون متابع

أرسنال – 31.3 مليون متابع

النصر – 28.1 مليون متابع

بوروسيا دورتموند – 20.9 مليون متابع

ميلان – 18 مليون متابع

إنتر ميامي – 17.8 مليون متابع

توتنهام هوتسبير – 17.6 مليون متابع.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.