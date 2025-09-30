ريال مدريد يتصدر أندية العالم في قائمة إستثنائية هامة في 2025.. ونادي عربي مفاجأة القائمة

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة الأندية الأكثر متابعة على إنستجرام لعام 2025 بـ177 مليون متابع، وجاء بعده نادي برشلونة الذي جمع 144 مليون متابع، ليؤكد الثنائي الإسباني استمرار هيمنتهما على العالم الرقمي، كما هو الحال في تاريخ البطولات الأوروبية.

تواجد للنصر السعودي

بينما نجح نادي النصر السعودي في خطف الأنظار عالميًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو، حيث ارتفعت شعبيته بصورة غير مسبوقة، ليزاحم الأندية الأوروبية ضمن هذه القائمة، جامعًا أكثر من 28 مليون متابع على إنستجرام، في انعكاس مباشر لتأثير النجم البرتغالي على خريطة كرة القدم العالمية.

وحقق نادي إنتر ميامي الأمريكي قفزة هائلة بعد وصول ليونيل ميسي، إذ تحول النادي في وقت قصير من فريق محلي في الدوري الأمريكي إلى علامة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جامعًا ما يقارب 18 مليون متابع، أكدت تجربته أن نجمًا واحدًا قادر على تغيير مكانة نادٍ بأكمله، كما حدث مع رونالدو والنصر.

وطبقًا لما جاء في تقرير لشبكة lentedesportiva العالمية، جاء ترتيب الأندية الأكثر متابعة على إنستجرام لعام 2025 كالتالي:

ريال مدريد – 177 مليون متابع

برشلونة – 144 مليون متابع

باريس سان جيرمان – 65.5 مليون متابع

مانشستر يونايتد – 64.8 مليون متابع

يوفنتوس – 59.8 مليون متابع

مانشستر سيتي – 56.2 مليون متابع

ليفربول – 48.8 مليون متابع

تشيلسي – 43.9 مليون متابع

بايرن ميونخ – 43.8 مليون متابع

أرسنال – 31.3 مليون متابع

النصر – 28.1 مليون متابع

بوروسيا دورتموند – 20.9 مليون متابع

ميلان – 18 مليون متابع

إنتر ميامي – 17.8 مليون متابع

توتنهام هوتسبير – 17.6 مليون متابع.