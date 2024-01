ريال مدريد يتخطى لاس بالماس.. ويتصدر الليجا بفارق 10 نقاط عن برشلونة

شهد ملعب “جران كاناريا” اليوم السبت 27 يناير 2024، مباراة متميزة انتهت بفوز “ريال مدريد” على نظيره “لاس بالماس” بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني، ليعود النادي الملكي إلى انتصاراته، ويحرز 3 نقاط إضافية ويتصدر قائمة الليجا.

مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس

شهد الشوط الأول للمباراة ضياع العديد من الفرص للفريقين إلى أن انتهى بالتعادل السلبي، ولكن سرعان ما تغيرت النتيجة مع بداية الشوط الثاني عندما افتتح بالماس صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب “خافيير مونيوز” بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة عرضية أرضية من “ساندرو” الذي قاد هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن، ولكن تمكن النادي الملكي من خلال المهارات الفردية للاعبين من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 65 من خلال “فينيسيوس جونيور” بعد تمريرة رائعة من “كامافينجا” ليسدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واستمر التعادل قرابة 20 دقيقة إلى أن حقق اللاعب “تشواميني” هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84 بالرأس داخل الشباك، بعد ركلة ركنية من الطرف الأيمن، ولم تشهد المبارة في الدقائق الأخيرة أي تطور على المستوى الهجومي، لينتهي لقاء لاس بالماس ضد الريال بفوز النادي الملكي، ليتصدر قائمة الليجا.

هذا وقد سبق المباراة قلق من الجماهير بشأن غياب نجم الفريق ” جود بيلينجهام” بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بعدما تلقى بطاقة صفراء في مباراة “ألميريا” في الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الريال 3-2 في المباراة التي أقيمت على “ملعب سانتياجو بيرنابيو”.

نشر الحساب الرسمي لنادي “ريال مدريد” على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” صورًا تجمع بين “فلورنتينو بيريز” رئيس نادي ريال مدريد، و”ميغيل أنخيل راميريز” رئيس نادي لاس بالماس، يتبادلون الهدايا بين شوطي المباراة، كما افتتحت المباراة بوقفة صامتة لمدة دقيقة تخليدًا لذكرى مشجعي إشبيلية، والذين لقوا حتفهم في حادث مروري يوم الخميس أثناء ذهابهم لمشاهدة مباراة فريقهم أمام “أتلتيكو مدريد” في ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

⚫ The Estadio de Gran Canaria held a minute's silence ahead of #LasPalmasRealMadrid in memory of the Sevilla fans who died in a road traffic accident on Thursday as they travelled to Madrid to attend the Copa del Rey match.#RealMadrid pic.twitter.com/0b06wmn8X4

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 27, 2024