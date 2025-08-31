ريال مدريد يتخذ قرار هـام بشأن مهاجمه ويحسم مصيره

أكدت عدة تقارير صحفية أن إدارة نادى ريال مدريد الإسباني إستقرت على مصير البرازيلي رودريجو جوس جناح الملكى من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الحالى.

مواجهة هامة

ويتابع عشاق كرة القدم الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لمواصلة انطلاقته المثالية وحصد الفوز الثالث على التوالي.

وعلقت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلة إن إدارة الريال حسمت الأمر ورودريجو مُستمر مع نادي ريال مدريد هذا الموسم، فى ظل اقتراب موعد انتهاء القيد فى دوريات أوروبا.

الوضع في يناير

ونوهت الصحيفة إلى أنه قد يتغير وضع رودريجو في يناير المقبل، ويُغير وجهته في الانتقالات الشتوية فقط، حال لم يعتمد عليه تشابي ألونسو المدير الفنى لريال مدريد.

وقالت الصحيفة أن اللاعب يشعر بأهميته بالفريق تحت قيادة المُدرب تشابي، وأنه سيُنافس فينيسيوس جونيور كجناح أيسر وحتى كجناح أيمن سيُنافس إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء قد أشارت عن استعداد ريال مدريد للاستماع للعروض الخاصة برودريجو، شريطة ألا تقل قيمتها عن 100 مليون يورو، في وقت لم يتبق سوى أيام معدودة على إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية، والمقرر في 1 سبتمبر المقبل.