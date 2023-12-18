ريال مدريد وفياريال.. أهداف فوز الملكي الكبير في الليجا (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وفياريال

تقدم جود بيلينغهام لريال مدريد في الدقيقة 25 من عمر الشوطالأول من المباراة، بينما أضاف زميله رودريغو جوس الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين نظيفين.

فيما قلص خوسيه لويس موراليس نوغاليس النتيجة لفياريال في الدقيقة 54، بينما أضاف براهيم دياز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 64، وسجل لوكا مودريتش الهدف الرابع للملكي في الدقيق 68.

بهذا الفوز نجح ريال مدريد في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، لكنه لعب مباريات أقل بواحدة عن ريال مدريد.

بينما يحل برشلونة ثالث الترتيب ب 35 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع ب 34 نقطة، ويأتي أتلتيك بيلباو في المركز الخامس ب 32 نقطة.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في الاستمرار بتحقيق النتائج المميزة، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم الحالي، خاصة وأنه يمتلك لاعبين على مستوي فني عاليًا.

بينما شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال تواجد الموهبة البرازيلية إندريك، والذي نجحت إدارة الملكي في التعاقد معه، لكنه سيكون موجودًا مع الميرينجي خلال الموسم المقبل.

🚨🎥 إندريك يحتفل في المدرجات على طريقة بيلينجهام بعد هدف جود، ويعلم الطفل الإحتفالية 😂🩶

pic.twitter.com/t48KGW4oBn — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 17, 2023

ريال مدريد وفياريال