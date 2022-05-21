ريال مدريد.. مارسيلو يودع الجماهير وأنشيلوتي يكشف مفاجأة

عقب انتهاء آخر مباريات “الليجا” بين ريال مدريد وريال بيتيس، حدث مشهدا أثار الجدل حول مستقبل مارسيلو مع الفريق، حيث قام النجم البرازيلي بأداء إشارات وداع للجماهير بعد أن التف كل زملائه حوله.

انتهاء عقد مارسيلو مع ريال مدريد

البرازيلي صاحب ال 34 عاما، هو واحد من أفضل ظهراء الجنب عبر التاريخ، وقدم مع ريال مدريد مباريات رائعة، وصنع تاريخا ناصعا.

وعقد مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي الشهر القادم، وعلى الرغم من تصريحه بأنه مستعد لتخفيض راتبه من أجل البقاء مع الفريق الملكي، لكن لم يصدر عن إدارة الريال أي تصريح يشير إلي نيتهم تجديد عقده، الأمر الذي يؤكد أنباء رحيل مارسيلو عن ملعبه المفضل “سنتياجو برنابيو”.

إنجازات مارسيلو مع ريال مدريد

حقق اللاعب البرازيلي مارسيلو عديدا من البطولات والإنجازات مع نادي ريال مدريد أبرزها:

– حقق مارسيلو مع ريال مدريد 24 لقبا طوال مشواره.

– لعب مع الفريق الملكي 544 مباراة بكل المنافسات.

– سجل مارسيلو 38 هدفا وصنع 103 أهداف خلال مسيرة حافلة بالانتصارات.

أنشيلوتي يكشف مفاجأة

في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الإيطالي لريال مدريد مفاجأة.

حيث أعلن رحيل كل من: جاريث بيل وإيسكو عن ريال مدريد.

وفي الوقت نفسه تغزل في مهارات مارسيلو ووصفه باللاعب العظيم، لكن لم يقطع بأمر رحيله عن ريال مدريد، مؤكدا أنه سيكون متواجدا في نهائي دوري أبطال أوروبا، فهل يستمر مارسيلو مع الريال؟.