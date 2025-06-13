ريال مدريد لصفقته المنتظرة: متمسكون بضمك في هذا الصيف

تحدثت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة بشأن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع ألفارو كاريراس لاعب فريق بنفيكا البرتغالى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

إتصالا من مسؤولي ريال مدريد

حيث أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كاريراس إستقبل اتصالا من مسئولى ريال مدريد شددوا فيه على أن النادي لن يتخلى عن فكرة ضمه هذا الصيف، وهو على رأس أولويات الملكي للموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن بنفيكا يمر بظروف صعبة بعد رفض الأعضاء ميزانية الرئيس روي كوستا، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود الإداري، قد تؤثر على تعاقدات النادي أو بيع لاعبيه في الفترة المقبلة.

استعادة اللاعب الشاب

وواصل تقرير “ماركا”، أن ريال مدريد يصمم على استعادة اللاعب الشاب، الذي تدرج في أكاديميته قبل الرحيل، ويأمل أن يتمكن من التوصل لاتفاق نهائي مع بنفيكا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء هذا في الوقت الذي تواجه فيه الصفقة عدة عقبات أبرزها بند إعادة الشراء الذي يحتفظ به مانشستر يونايتد حتى 31 ديسمبر، إضافة لشرط يمنح النادي الإنجليزي نسبة من أي صفقة تتجاوز 5 ملايين يورو.

وفي نفس التوقيت، لا يملك ريال مدريد بدائل جاهزة حال فشل صفقة كاريراس، ورغم تداول اسم ميجيل جوتيريز كخيار، فإن لاعب جيرونا في طريقه للرحيل عن فريقه هذا الصيف، دون العودة للعاصمة مدريد.