ريال مدريد في الصدارة لأول مرة منذ 6 أعوام، أغنى أندية كرة القدم في العالم لعام 2023

نشرت وكالة فرانس برس لائحة للأندية الأغنى في العالم للموسم الماضي وذلك بالتعاون مع شركة “ديلويت” المتخصصة في مجال التدقيق المالي للأندية الرياضية، تصدر نادي ريال مدريد لائحة أغني الأندية على مستوى العالم وذلك في موسم 2022 – 2023 المنصرم حيث يعتبر نادي ريال مدريد النادي الأكثر قيمة من بين جميع الأندية التي ورد ذكرها في القائمة، وعلى الرغم من أن ريال مدريد فشل الموسم الماضي في إحراز لقب الدوري الاسباني وخسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي إلا أن إيرادات ريال مدريد زادت إلى حد كبير بسبب مبيعات التجزئة على القمصان والمنتجات التي يبيعها النادي وساهم في ذلك أيضا زيادة الحضور في الملاعب ودخل الرعاية بعد الانتهاء من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، تصدر ريال مدريد هذه اللائحة للمرة الأولى منذ موسم 2017 – 2018 بإيرادات قياسية بلغت 38 مليون يورو وبزيادة قدرها 118 من العام السابق.

من العوامل الأخرى التي تساهم في ارتفاع دخل الأندية إيرادات النقل التليفزيوني والإيرادات التجارية ونسبة حضور المشجعين في المدرجات، وفي المركز الثاني جاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حقق الموسم الماضي إنجازا مميزا بفوزه بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا وذلك بالإضافة لفوزه بكأس العالم للأندية، وفي المركز الثالث جاء نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا حيث بلغت إيراداته الموسم الماضي 802 مليون يورو، إليك فيما يلي قائمة الأندية الأغنى في عام 2023.

ريال مدريد الاسباني: 831.4 مليون يورو “713.7 مليون يورو الموسم الماضي”. مانشستر سيتي الانجليزي: 825.9 مليون يورو “731 مليون يورو الموسم الماضي”. باريس سان جيرمان الفرنسي: 801.8 مليون يورو “654 مليون يورو الموسم الماضي”. برشلونة الأسباني: 800.1 مليون يورو “638 مليون يورو الموسم الماضي”. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 745.8 مليون يورو. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 745.8 مليون يورو. بايرن ميونخ الألماني: 744.0 مليون يورو. ليفربول الإنجليزي: 682.9 مليون يورو. توتنهام الإنجليزي: 831.5 مليون يورو. تشيلسي الإنجليزي: 589.4 مليون يورو. ارسنال الإنجليزي: 532.6 مليون يورو. يوفنتوس الإيطالي: 432.4 مليون يورو. بروسيا دورتموند الألماني: 420.0 مليون يورو. ميلان الإيطالي: 385.3 مليون يورو. انتر ميلان الإيطالي: 378.9 مليون يورو. اتلتيكو مدريد الأسباني: 364.1 مليون يورو.

يذكر أن العديد من الأندية حققت إنجازات مميزة في سنتها المالية المنصرمة كما أن لبعض الأندية الأخرى أرقام سلبيه حيث كان ليفربول الأكثر تراجعا بين الأندية الـ 20 الأولى بعدما أصبح ترتيبه السابع بدلاً من الثالث الموسم الماضي وذلك نتيجة انخفاض بسيط في إيراداته بسبب نتائجه في الدوري الإنجليزي حيث أنه حل خامساً في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، شهدت قائمة هذا العام تغيرات كبيرة وذلك بسبب توجه الأندية للاستثمارات التجارية حيث سيدعمها ذلك في تحقيق سيطرة أكبر على استقرارها المالي وعدم الاكتفاء بمردود النقل التلفزيوني فحسب والذي يتأثر بآداء الفريق ومستواه في مختلف المسابقات التي يخوضها، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2015 – 2016 التي تشكل فيه الإيرادات التجارية أكبر مصدر دخل للأندية وذلك باستثناء موسم 2019 – 2020 الذي تأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا كادت الإيرادات التجارية تشكل مصدر الدخل الوحيد تقريباً للكثير من الأندية.