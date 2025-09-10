“ريال مدريد السعودية”.. مراد باتنا يثني على الهلال السعودي ويضع النصر في مركز صادم

حرص النجم المغربي الكبير مراد باتنا، جناح فريق الفتح السعودي، على الإشادة بنادي الهلال، حيث وصفه بأنه “ريال مدريد” السعودية بسبب شخصيته القوية في الملعب وأمام الخصوم، حيث يمكنه الفوز حتى في أسوأ حالاته.

وتمكنت إدارة نادي الفتح السعودي في الفترة الماضية بحسم تجديد تعاقد المغربي مراد باتنا، لمدة موسمين مقبلين، حيث يعد ركيزة لا غنى عنها في هجوم “النموذجي”.

تصريحات مراد باتنا عن الهلال السعودي

وصرح مراد باتنا لوسائل الإعلام قائلا: “الهلال السعودي يليه الاتحاد ثم النصر وأخيرًا الأهلي، ترتيب أفضل الفرق فنيًّا في الدوري السعودي”.

وواصل النجم المغربي الكبير: “الهلال شخصية مختلفة وخاصة عن باقي فرق الدوري السعودي، وهو فريق مغاير للفرق الأخرى، والنصر إذا لم يكن في مستواه ينهزم حتى من فرق متوسطة، ولكن الهلال حتى لو ليس في مستواه يفوز في اللقاء”.

وواصل مراد باتنا: “الموسم الماضي وهو في أسوأ مستواه ذهب لمونديال الأندية وقلب العالم بأدائه، وأتذكر مباراتنا أمامهم وفازوا علينا (4-3) رغم أنهم قدموا أسوأ مبارياتهم، الهلال ولو قمنا بتشبيهه بأحد أندية أوروبا فهو (ريال مدريد) السعودية بسبب الشخصية التي يمتلكها الزعيم”.

ماذا قدم مراد باتنا مع الفتح السعودي

الجدير بالذكر أن مراد باتنا، ذي الـ34 عامًا، انضم إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الفتح في سبتمبر 2020 قادمًا من صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

ودافع الجناح المغربي عن قميص الفتح خلال 126 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في إحراز 50 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

وشهد الموسم الماضي 2024/2028 مشاركة الجناح المغربي في 28 لقاء بمنافسات دوري روشن السعودي، وسحل 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرة حاسمة، مساهما في بقاء الفتح ضمن دوري المحترفين.