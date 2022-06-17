لاعب في الريال يكشف عن سُخرية زملاءه من صلاح في دوري الأبطال

سعى فريق ريال مدريد الإسباني بشدة السخرية من نجم ليفربول “محمد صلاح” في نهائي دوري أبطال اوروبا بين الفريقين، وتم الكشف عن سخرية قائد فريق ريال مدريد “لوكا مودريتش” من الفرعون المصري.

وصرحّ لاعب نادي ريال مدريد “رودريغو” أنه كيف استخدم فريقه محمد صلاح ك”حافز” قبل بدء المباراة التي أُقيمت الشهر الماضي، والتي انتهت بفوزِ ريال مدريد على ليفربول بهدف دون مقابل على أرض فرنسا. مُؤكداً:- “عندما انتهت المباراة، كان لاعبو ليفربول يمرون أمامنا، ومر صلاح من أمامنا وبدا حزينا بعض الشيء، ورأسه لأسفل. نظر إليه مودريتش وقال له شكرا لك صلاح في المرة القادمة ستحاول مرة أخرى وضحكت”.

وقال مكملاً حديثه:- “في التدريبات كنا نقول (تعال يا صلاح، تعال يا صلاح)، في تفكيرنا كان الأمر بالفعل علينا الفوز حتى نسخر من صلاح‘”. مُشيراً إلى أنّ موديريتش سارعَ في البحثِ عن محمد صلاح بعد إطلاق صافِرة النهاية.

ألإنتقام:-

من جهته أعلنّ صلاح قبل المباراة النهائية عن رغبته في الانتقام من هزيمة فريقه في نهائي دوري الابطال عام 2018؛ ولكنه لم يُكمل اللعب بسبب تعرضه للإصابة عند إلتحامه مع مدافع الريال آنذاك “سيرجيو راموس”.

وأضاف صلاح:- “أريد أنْ ألعب ضد مدريد. هذا شخصي.. أنا شخصيا أفضل مواجهة مدريد، بدلا من مانشستر سيتي، لأننا خسرنا في النهائي لذا أريد أن ألعب ضدهم وآمل أنْ أفوز”.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه في موقع “تويتر” قبل المباراة وفقاً ماذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانيّة “لدينا نتيجة يجب تصويبها”.