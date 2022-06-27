كشفت صحيفة “Fotospor” التركية عن تقارير تؤكد وصول عرض رسمي من نادي قادش الإسباني إلى نادى جالاتا سراي التركي لضم اللاعب المصري مصطفي محمد, وتشير التقارير إلى أن ناديي ريال مايوركا وقادش يقتربان من ضم مصطفى محمد رسميا.

مصطفى محمد يقترب من مغادرة جالاتا سراي

انضم اللاعب المصري مصطفى محمد إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك, مع وجود بند أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وكان النادي التركي قد أعلن عن دفعه لمبلغ 4 ملايين دولار قبل حلول يوم 30 يونيو لتفعيل بند شراء اللاعب بصفة نهائية ليصبح إجمالي ما أنفقه النادي علي شراء اللاعب يٌقدر ب5.5 مليون دولار تتمثل في قيمة شراء اللاعب بالإضافة إلى قيمة الإعارة.

عرض رسمي من قادش لضم مصطفى محمد

وقد أشارت الصحيفة التركية إلى وجود مفاوضات بين النادي التركي ونادي قادش الإسباني وأن النادي التركي قد حدد مبلغ 8 ملايين دولار مقابل بيع اللاعب المصري لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات عن قيمة العرض المقدم من النادي الإسباني.

ريال مايوركا الإسباني يدخل السباق لضم مصطفى محمد

أكدت الصحيفة التركية أيضا دخول نادي ريال مايوركا الإسباني في مفاوضات مع النادي التركي لضم اللاعب, خاصة في ظل بحث النادي الإسباني عن مهاجم لحل المشكلة الهجومية التي تواجه الفريق, حيث سجل مصطفى محمد 18 هدفا منذ انضمامه لصفوف نادي جالاتا سراي التركي قادما من نادي الزمالك, وأيضا صنع 5 أهداف لتصل إجمالي مساهماته التهيفية إلى 23 هدفا في 57 مباراة في جميع المسابقات