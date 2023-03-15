ريال بتيس ضد مان يونايتد..الشياطين الحمر يطمحون في الوصول لربع نهائي الدوري الأوروبي 2023 

نحن على موعد مع لقاء هام ومرتقب في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023 والذي يجمع ما بين ريال بيتيس الإسباني ضد مان يونايتد الإنجليزي في اللقاء الذي سيقام على ملعب بينيتو فيامارين يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر مارس لعام 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت القطرية.

نتيجة مباراة الذهاب بين مان يونايتد ضد ريال بتيس يوم الخميس الماضي

تمكن اليونايتد من تحقيق إنتصار كبير على أرضه وبين جماهيره يوم الخميس الماضي الموافق التاسع من شهر مارس 2023 أمام ريال بتيس بنتيجة أربعة أهداف لهدف، ليصعب المهمة كثيرًا علي الفريق الإسباني في قدرته على العودة في أحداث لقاء الإياب.

اليونايتد يتلقى هزيمة مذلة من ليفربول بالبريميرليج

وقد تلقى اليونايتد هزيمة قاسية أمام ليفربول بسباعبة نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفيلد يوم الخامس من شهر مارس الحالي، حيث قد أحرز كلًا من “جاكبو، صلاح، نونيز” هدفين، وأحرز روبيرتو فيرمينو هدف واحد.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في إياب الدوري الاوروبي امام ريال بتيس

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الشياطين الحمر المتوقعة أمام بيتس بالدوري الأوروبي على هذا النحو:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: مارتينيز، لوك شاو، فاران، دالوت.

خط الوسط: سانتوس، كاسيميرو،فيغورست، فيرنانديز، أنتوني.

الهجوم: راشفورد.