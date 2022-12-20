رونالدينهو : ميسي قادر على اللعب حتى سن 50 عامًا، وتمنيت أن يكون مبابي برازيليًا

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدموه في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وعلق رونالدينهو على مستوى ميسي قائلًا ” ليو بعمر 35 عامًا، بالنسبة للنجم الأرجنتيني هذا هو المستوى الطبيعي له، تمكن من أن يكون الأفضل في العالم لسنوات طويلة، رأيي أن ميسي يمتلك القدرة على اللعب حتى سن 50 عامًا، ميسي يمتلك جودة أعلى من الجميع ”

وتحدث عن كيليان مبابي قائلًا ” أحب مشاهدة مبابي كثيرًا، أنا سعيد للغاية من أجله، هو يقوم بتقديم كل شيء في كرة القدم بينما لا يزال صغيرًا، تلك النوعية من اللاعبين التي نحب أن نشاهدها داخل منتخب البرازيل، إضافة إلى امتلاكه لشخصية قوية ”

وتفوق المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022 على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية عن طريق ركلات الجزاء بنتيجة 4/2، ويحصد ميسي اللقب الأول له في كأس العالم بعد إنتظار دام 20 عامًا.