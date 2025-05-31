رونالدو يُنهي الجدل ويحسم مستقبله مع النصر

قال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدد بالفعل عقده مع نادي النصر السعودي، في خطوة تنهي الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول مستقبله مع الفريق، منوهًا إلى أن ما يتبقى فقط هو الإعلان الرسمي عن التمديد.

إتفاقي نهائي مع النصر

وأكد تقرير صادر عن الموقع أن الدون رونالدو توصل لاتفاق نهائي مع إدارة النصر لتجديد عقده حتى عام 2027، على الرغم من وجود اهتمام من عدة أندية تسعى لضمه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، التي تُقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

ومن المعروف للجميع أن عقد رونالدو مع النصر كان من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، إلا أن رغبة الطرفين في الاستمرار أدت إلى التوصل لاتفاق يقضي بتمديد العلاقة بينهما.

المفاوضات مع رونالدو مستمرة

وفي وقت سابق، نوه المدير الرياضي للنصر فرناندو هييرو إلى أن المفاوضات مع رونالدو تسير بشكل إيجابي، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: “عقد كريستيانو معنا مستمر حتى 30 يونيو، ونعمل على تمديده، نحن ندرك أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من أندية عدة حول العالم، لكننا نسعى بكل جدية للإبقاء عليه”.

وتابع هييرو : “وجود رونالدو في الدوري السعودي يتجاوز كونه صفقة رياضية، إنه مشروع وطني ساعد في تطوير كرة القدم محليًا”.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد تحدثت عن احتمالية رحيل رونالدو للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لكن تجديد عقده مع النصر يضع حدًا لهذه التكهنات.