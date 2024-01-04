رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويفوز بجائزة مارادونا كأفضل هداف في 2023

كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر البرتغالي، حاز على جائزة مارادونا من جلوب سوكر كأفضل هداف في عام 2023، بتسجيله 54 هدفًا في 59 مباراة مع النصر والمنتخب البرتغالي.

كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر السعودي- مصدر الصورة: سي إن إن

تألق رونالدو بشكل ملفت مع النصر في العام الماضي، حيث قاد الفريق للوصول إلى المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

بفضل تلك الإنجازات، تفوق رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا، على هاري كين من بايرن ميونخ الذي سجل 52 هدفًا، وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي الذي سجل 50 هدفًا.

الآن، يترقب رونالدو إعلان جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في حفل يوم 19 يناير المقبل.