رونالدو يواصل التدريبات من أجل حلم المشاركة في كأس العالم

ظهر كريستيانو رونالدو، نجم وقائد نادي النصر السعودي مؤخرًا في مشهد يسعد عشاقه ومتابعيه وهو يستعرض لياقته البدنية الرائعة، ويظل رونالدو ملتزمًا بتدريباته بشكل مكثف خلال عطلته ووجوده مع عائلته على الرغم من عدم وجود مباريات مقررة لنادي النصر حتى بداية شهر فبراير المقبل، ويُذكر أن رونالدو يتبع نظامًا غذائيًا يتضمن تناول ست وجبات يوميًا، ويعكس ذلك رغبته في الحفاظ على لياقته وأدائه الرياضي على أعلى مستوى، مؤكدًا تفانيه في تحقيق أهدافه داخل الميدان.

رونالدو في التمرين

عيد ميلاد كريستيانو رونالدو الـ39

يحتفل نجم نادي النصر، كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاده الـ39 في الخامس من شهر فبراير المقبل، ويعيش رونالدو عاماً رائعاً حيث يقدم أداء ممتاز سواءً في النصر أو مع المنتخب البرتغالي، واستطاع رونالدو تسجيل 54 هدف في عام 2023 مما جعله هدافاً للعالم متفوقاً على هالاند وهاري كين وكيليان مبابي.

مشاركة كريستيانو رونالدو في المونديال

أشار روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في تصريحاته إلى تطلع قائد فريق النصر، كريستيانو رونالدو، للمشاركة في نسخة 2026 من بطولة كأس العالم مع المنتخب البرتغالي، وبلغ إجمالي عدد مباريات رونالدو مع المنتخب البرتغالي حوالي 205 مباراة، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 له في المباراة التي كانت ضد منتخب ليختنشتاين، محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان من نصيب اللاعب الكويتي بدر المطوع.

ويعد رونالدو اللاعب الأول من حيث عدد المشاركات الدولية، وقد سجل خلال مسيرته الدولية 128 هدفًا مع المنتخب البرتغالي، وتوج رونالدو مع المنتخب بلقبين هامين، حيث فاز بكأس الأمم الأوروبية في عام 2016 وبلقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2019.