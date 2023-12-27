رونالدو يواصل أرقامه القياسية بعد ثنائية أمام الاتحاد

يواصل “كريستيانو رونالدو” لاعب نادي النصر تحطيم الأرقام القياسية، ويبدو أنه لا يزال في طريقه ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

بعد أن سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام الاتحاد أمس الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 17 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى لصالح نادي النصر بنتيجة 5-2، فقد حطم رونالدو رقما قياسيا جديدا لكي يصبح هداف العالم في 2023 بتسجيله 53 هدفا خلال العام.

وأصبح رونالدو متفوقا على لاعب باريس سان جيرمان “إمبابي” و”هاري كين” مهاجم بايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن “هالاند” لاعب مانشستر سيتي الذي سجل 50 هدفا.

ولا يزال النجم البرتغالي يتربع على قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 19 هدفا، بعد الانتهاء من الجولة 18 من الدوري.

قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد انتهاء الجولة 18

1- كريستيانو رونالدو “النصر” 18 هدفا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال” 16 هدفا.

3- جورج كيفين نكودو “ضمك” 14 هدفا.

4- فراس البريكان “الأهلي” 11 هدفا.

5- أنديرسون تاليسكا “النصر” 10 أهداف.