رونالدو يقود تشكيلة المنتخب البرتغالي أمام سلوفاكيا ولوكسمبرج في التصفيات الأوروبية

يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهتي سلوفاكيل ولوكسمبرج ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية “يورو”، حيث تتصدر البرتغال المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب السلوفاكي المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

صورة من تدريبات المنتخب البرتغالي استعدادًا لنواجهة سلوفاكيا-المصدر: صفحة البرتغال بتويتر

وقد قام المدير الفني للمنتخب البرتغالي “روبرتو مارتينيز” بالإعلان عن قائمة المنتخب التي ستشارك خلال تلك المواجهتين، وقد شهدت القائمة تواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم نادي النصر السعودي على رأس تلك القائمة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره المنتخب السلوفاكي يوم الجمعة القادمة الموافق 8 سبتمبر 2023 عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ثم يقوم بعد ذلك بمواجهة منتخب لوكسمبورغ يوم الإثنين الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت غرينتش.

وجاءت قائمة المنتخب البرتغالي على هذا النحو:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا، روي باتريسيو، جوزيه سا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، توتي، نيلسون سيميدو، روبن دياش، جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، غونسالو إيناسيو، أنطونيو سيلفا.

خط الوسط: جواو بالينيا، برونو فرنانديز، روبن نيفيز، فيتينا، برناردو سيلفا.