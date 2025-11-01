رونالدو يعبر عن رغبته في الفوز بالدوري بهذه الطريقة

عبر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد هجوم فريق النصر السعودي عن رغبته القوية في الفوز بالدوري السعودي للمحترفين، مشيرا إلى سعادته البالغة بمواصلة الانتصارات في دوري روشن أمام فريق نادي الفيحاء الذي فاز عليه النصر مساء السبت (2-1) ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري.

وسجل الدون هدفي الفوز أمام الفيحاء في الدقيقتين 37 و 90+ 15 من ضربة جزاء.

وصرح رونالدو لقناة (ثمانية) بأنه “يجب علينا أن نواصل العمل، إنه الفوز السابع على التوالي، ومن الرائع أن نحافظ على سلسلة الانتصارات، إننا حاليا في الصدارة ولكن ينبغي علينا أن نستمر، فالموسم طويل وعلينا أن نسير خطوة بخطوة”.

ويتصدر فريق النصر خاليا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويليه في المركز الثاني فريق التعاون برصيد 18 نقطة.

وأشاد النجم البرتغالي بزملائه في الفريق قائلا “نحن فريق واحد، ولا يهم الحصول على الجوائز الفردية، وإنما المهم هو أنني أريد الفوز بالدوري السعودي”.

وقال رونالدو متحدثا عن هدفه الثاني أمام الفيحاء، أن قلبه كان يدق أسرع قليلا من أي وقت مضى، لكن هذا هو حال كرة القدم على حد تعبيره لقناة ثمانية.