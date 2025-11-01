أخبار الرياضة

رونالدو يعبر عن رغبته في الفوز بالدوري بهذه الطريقة

أحمد مراد

عبر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد هجوم فريق النصر السعودي عن رغبته القوية في الفوز بالدوري السعودي للمحترفين، مشيرا إلى سعادته البالغة بمواصلة الانتصارات في دوري روشن أمام فريق نادي الفيحاء الذي فاز عليه النصر مساء السبت (2-1) ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري.

وسجل الدون هدفي الفوز أمام الفيحاء في الدقيقتين 37 و 90+ 15 من ضربة جزاء.

وصرح رونالدو لقناة (ثمانية) بأنه “يجب علينا أن نواصل العمل، إنه الفوز السابع على التوالي، ومن الرائع أن نحافظ على سلسلة الانتصارات، إننا حاليا في الصدارة ولكن ينبغي علينا أن نستمر، فالموسم طويل وعلينا أن نسير خطوة بخطوة”.

ويتصدر فريق النصر خاليا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويليه في المركز الثاني فريق التعاون برصيد 18 نقطة.

وأشاد النجم البرتغالي بزملائه في الفريق قائلا “نحن فريق واحد، ولا يهم الحصول على الجوائز الفردية، وإنما المهم هو أنني أريد الفوز بالدوري السعودي”.

وقال رونالدو متحدثا عن هدفه الثاني أمام الفيحاء، أن قلبه كان يدق أسرع قليلا من أي وقت مضى، لكن هذا هو حال كرة القدم على حد تعبيره لقناة ثمانية.

 

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.