رونالدو يردد “بسم الله” مرتين قبل تسديد ركلة جزاء أمام سلوفاكيا (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اللحظات الأخيرة انتشار فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وهو يردد عبارة “بسم الله” قبل تسديده لركلة الجزاء خلال مباراة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2024”.

فيديو ترديد رونالدو عبارة “بسم الله”

سبب ترديد رونالدو عبارة “بسم الله”

ذهب البعض لسبب ترديد رونالدو لعباراة “بسم الله”، وهو أن المملكة العربية السعودية أثرت كثيرًا في اللاعب، مما جعله يردد العبارة بعدما رأي زملاؤه اللاعبين والجماهير ترددها.

كما أن الإلتزام الديني الذي يتواجد عليه السعوديين، حيث يتواجد المسجد الحرام وكونها مهد الدين الإسلامي.

رونالدو يقود البرتغال للفوز على سلوفاكيا

نجح المنتخب البرتغالي في الفوز على نظيره السلوفاكي بنتيجة 3/2، في المباراة التي اتسمت بالإثارة والمتعة، خاصة في لحظاتها الأخيرة، حيث نجح الدون رونالدو في قيادة البرتغال للفوز على سلوفاكيا، بعد تسجيله هدفين أحدهما من ركلة جزاء.

وعلى الرغم من اقتراب الدون من 40 عامًا إلا أنه ما زال يقدم مستويات مميزة سواء مع النصر السعودي أو منتخب بلاده البرتغال.

وكان رونالدو قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب الأزمة الكبيرة التي حدثت بينه وبين المدرب الاسكتلندي إيريك تين هاج، مما جعل الإدارة تتخذ قرارًا برحيله، لينضم للعالمي في صفقة هزت أرجاء الشرق الأوسط.

ومنذ قدوم اللاعب للدوري السعودي، وأصبح المسابقة تصم العديد من النجوم العالميين على رأسهم نيمار جونيور وساديو ماني وكريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو والجزائري رياض محرز.