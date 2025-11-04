رونالدو يدخل تاريخ الدوري السعودي بإنجاز جديد.. تفاصيل مثيرة

شهدت كرة القدم السعودية ليلة جديدة من ليالي التألق المعتادة، حيث يستمر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في كتابة فصول المجد في مسيرته الكروية المذهلة، بعدما دخل لقائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري السعودي.

النصر ضد الفيحاء

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو ثنائية في فوز النصر على الفيحاء بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السعودية “الرياض”، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “أوبتا” العالمية، فإن كريستيانو رونالدو سجل 82 هدفاً في 84 مباراة، ليتواجد ضمن أفضل 5 هدافين في تاريخ الدوري السعودي، كما زاد كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف مع منتخب البرتغال ومختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها إلى 952 هدفاً، ليواصل رونالدو تعزيز مكانته كأحد أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم.

ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي

155 هدفاً — السوري عمر السومة

150 هدفاً — المغربي عبدالرزاق حمدالله

126 هدفاً — السعودي ناصر الشمراني

105 أهداف — السعودي محمد السهلاوي

82 هدفاً — البرتغالي كريستيانو رونالدو

تجدر الإشارة إلى أن نادي النصر حقق أفضل بداية في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي، وذلك بعدما حقق الفوز السابع على التوالي، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وأصبح النصر ثالث فريق في تاريخ الكرة السعودية يتمكن من تحقيق الفوز في أول 7 مباريات بمسابقة دوري المحترفين بعد الهلال والاتحاد.

وفاز النصر في أول 6 مباريات في الدوري موسم 2014-2015 قبل أن يخسر في الجولة السابعة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وعاد النصر لينتصر في أول 6 مباريات من دوري موسم 2018-2019، وتعادل مع الفيحاء بهدف لهدف، لكنه توج بطلاً للمسابقة في الأسبوع الأخير، وفقًا لقناة “العربية” الإخبارية.