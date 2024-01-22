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رونالدو يخطف الأضواء في الصين رفقة بعثة النصر

أحمد علي

خطف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأضواء خلال تواجده رفقة بعثة العالمي في الصين، وذلك استعدادًا لخوض معسكرًا مغلقًا لمدة 10 أيام مقبلة.

وكانت بعثة النصر السعودي، قد وصلت الصين، بالأمس الأحد، حيث انتظرت جماهير غفيرة للبعثة في المطار.

رونالدو في الصين.. الجماهير تحتفي بالبرتغالي 

شهدت الساعات القليلة الماضية احتفاءًا كبيرًا من قبل الجماهير الصينية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث التقطت صور وفيديوهات لرونالدو وهو يقوم بالترحيب بالجماهير التي انتظرته في المطار وأمام الحافلة.

جاء وصول رونالدو وبعثة النصر للصين بعد أيام قليلة من تكريمه في حفل الجوائز الخاص ب “غلوب سوكر” في دبي الإماراتية.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات الخاصة برونالدو وهو يقوم بتحية الجماهير الصينية فور وصوله للمطار وأيضًا من نافذة الحافلة الخاصة بحافلة فريقه.

وكان النصر السعودي قد سافر إلى الصين من أجل خوض مباراتين وديتين في مدينة شنتشن، بعدما قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف دوري روشن بسبب خوض الأخضر بطولة كأس آسيا في قطر.

وشهد معسكر العالمي غياب الثنائي ساديو ماني وسيكو فوفانا، بعدما تواجد اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية، حيث يشارك السنغاليين مع منتخب بلادهما، كما يتواجد عدد من اللاعبين السعوديين مع منتخب الأخضر في كأس آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي نجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين بكأس آسيا قطر 2024، حيث تأهل للدور المقبل من البطولة، بعدما وصل للنقطة السادسة في صدارة مجموعته.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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