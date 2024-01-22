رونالدو يخطف الأضواء في الصين رفقة بعثة النصر

خطف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأضواء خلال تواجده رفقة بعثة العالمي في الصين، وذلك استعدادًا لخوض معسكرًا مغلقًا لمدة 10 أيام مقبلة.

وكانت بعثة النصر السعودي، قد وصلت الصين، بالأمس الأحد، حيث انتظرت جماهير غفيرة للبعثة في المطار.

المذيع / اني احبك من عندما كان عمري 6 سنوات من 15 سنة تقريباً رونالدو / كم عمرك الان ؟

المذيع /21 عام رونالدو /لازلت شاب صغير ، استمر في دعمي وتشجيعي

🥺❤️❤️ pic.twitter.com/ML6r2dehAQ — نواف بن بندر⁷ (@nb_cr7) January 22, 2024

رونالدو في الصين.. الجماهير تحتفي بالبرتغالي

شهدت الساعات القليلة الماضية احتفاءًا كبيرًا من قبل الجماهير الصينية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث التقطت صور وفيديوهات لرونالدو وهو يقوم بالترحيب بالجماهير التي انتظرته في المطار وأمام الحافلة.

🎥 | – لحظة دخول كريستيانو رونالدو إلى صالة الغداء 💛 .pic.twitter.com/Nlrrw6vv3q — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) January 22, 2024

جاء وصول رونالدو وبعثة النصر للصين بعد أيام قليلة من تكريمه في حفل الجوائز الخاص ب “غلوب سوكر” في دبي الإماراتية.

كاسترو ينتظر رونالدو يجرب ويعطي رأيه 😂 pic.twitter.com/kZ89eCACbM — Ali (@11l_p) January 22, 2024

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات الخاصة برونالدو وهو يقوم بتحية الجماهير الصينية فور وصوله للمطار وأيضًا من نافذة الحافلة الخاصة بحافلة فريقه.

🎬 نجوم #النصر يفاجؤون قائد الفريق كريستيانو رونالدو اليوم 🤩

و يحتفون بآخر جوائزه 💛 pic.twitter.com/5DSCriLTwa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 21, 2024

وكان النصر السعودي قد سافر إلى الصين من أجل خوض مباراتين وديتين في مدينة شنتشن، بعدما قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف دوري روشن بسبب خوض الأخضر بطولة كأس آسيا في قطر.

الاسطورة كريستيانو رونالدو يستعد لالقاء خطاب 💛 pic.twitter.com/NwRYgZh1XC — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) January 22, 2024

وشهد معسكر العالمي غياب الثنائي ساديو ماني وسيكو فوفانا، بعدما تواجد اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية، حيث يشارك السنغاليين مع منتخب بلادهما، كما يتواجد عدد من اللاعبين السعوديين مع منتخب الأخضر في كأس آسيا.

استعدادات الجمهور الصيني في ملعب شينزين الجامعي بوضع لافتات خاصة للأسطورة رونالدو 💛🇨🇳👏🏻 pic.twitter.com/yTYTuIvcK6 — Ali (@11l_p) January 22, 2024

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي نجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين بكأس آسيا قطر 2024، حيث تأهل للدور المقبل من البطولة، بعدما وصل للنقطة السادسة في صدارة مجموعته.