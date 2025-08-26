رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة تاريخية بالقرن الـ21

في وقت يظن فيه البعض أن بريقه بدأ يخفت، يثبت كريستيانو رونالدو أن الزمن لا يستطيع إطفاء شغفه ولا تقليص مكانته بين عظماء اللعبة.

فرغم خسارته الأخيرة مع النصر أمام أهلي جدة في كأس السوبر السعودي، تصدّر الأسطورة البرتغالية قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات في القرن الحادي والعشرين، متفوقًا على غريمه الأزلي ليونيل ميسي.

وكشفت الإحصائيات أن رونالدو لعب 1282 مباراة على مدار مسيرته، خرج منها منتصرًا في 846 مواجهة بنسبة فوز وصلت 66%، وهو رقم يعكس حجم الاستمرارية والثبات في قمة كرة القدم على مدار عقدين كاملين.

أما ميسي، الذي لا يقل عظمة، فقد جاء في المركز الثاني بعد أن حقق 755 فوزًا من أصل 1177 مباراة بنسبة 64%.

أساطير بصموا أسماءهم في القائمة

وراء رونالدو وميسي، برزت أسماء أخرى لا تقل قيمة في تاريخ المستديرة:

إيكر كاسياس، الحارس الأسطوري لريال مدريد وإسبانيا، بـ689 انتصارًا.

سيرجيو راموس، القائد المقاتل، بـ659 فوزًا.

داني ألفيس، الظهير الأكثر تتويجًا بالألقاب، بالرصيد نفسه 659.

لوكا مودريتش، مايسترو وسط ريال مدريد، بـ654 فوزًا.

تشافي هيرنانديز، العقل المفكر لبرشلونة، بـ651 انتصارًا.

معركة لا تنتهي

الأرقام تؤكد أن المقارنة بين رونالدو وميسي ستظل مفتوحة إلى الأبد، فهما ليسا مجرد لاعبين، بل حقبة كاملة غيّرت مفهوم كرة القدم، وأدخلت اللعبة في عصر جديد من المنافسة الفردية والجماعية.

وبينما يواصل ميسي مغامرته في إنتر ميامي، ويستمر رونالدو في تحديه الخاص بالملاعب السعودية، فإن التاريخ يكتب سطوره بأقدامهما حتى اللحظة الأخيرة.