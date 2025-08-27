رونالدو يتصدر.. قائمة أكثر النجوم تحقيقًا للانتصارات في القرن 21

القرن الحادي والعشرون شهد بزوغ أساطير كروية تركت بصمة لا تُنسى، بأرقام وإنجازات صنعت لهم مجدًا خالدًا، ورغم خسارته مع النصر السعودي لقب كأس السوبر أمام أهلي جدة مؤخرًا، إلا أن كريستيانو رونالدو ما زال الرقم الأصعب في كرة القدم الحديثة.

إحصائيات كبرى

وكشفت تلك الإحصائيات أن الدون البرتغالي هو أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في القرن الحالي، بعدما وصل إلى 846 فوزًا من أصل 1282 مباراة بنسبة نجاح وصلت 66%، متفوقًا على غريمه التاريخي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي حل ثانيًا بـ755 فوزًا من 1177 مباراة بنسبة 64%.

القائمة لم تتوقف عند الثنائي الأسطوري، بل ضمت أسماءً صنعت المجد لمنتخباتها وأنديتها:

إيكر كاسياس: 689 فوزًا من 1049 مباراة بنسبة 66%.

سيرجيو راموس: 659 فوزًا من 1017 لقاءً بنسبة 65%.

داني ألفيس: 659 فوزًا من 1037 مواجهة بنسبة 64%.

لوكا مودريتش: 654 فوزًا من 1110 مباريات بنسبة 59%.

تشافي هيرنانديز: 651 فوزًا من 1020 مباراة بنسبة 64%.

الأكثر تأثيرًا في نتائج الفرق

هؤلاء النجوم لم يكتفوا بتحقيق البطولات، بل سطروا أسماءهم كأكثر اللاعبين تأثيرًا في نتائج فرقهم على مدار أكثر من عقدين.

ورغم صراع الألقاب والجوائز الفردية، يبقى رونالدو وميسي في صدارة المشهد، وكأنهما يكتبان تاريخ اللعبة من جديد بأرقام يصعب تكرارها.