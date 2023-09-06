رونالدو يتحدث عن صداقته مع ميسي ومنافسة استمرت لـ15 عاماً

تحدث كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الحالي وقائد منتخب البرتغال، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر قبل مواجهة منتخب بلاده مع منتخب سلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عن علاقته بمنافسه الأول في مشواره الكروي ليونيل ميسي، إضافة للحديث عن أشياء اخرى نتناولها معكم في التقرير التالي عبر موقعنا.

ميسي

صداقة كريستيانو رونالدو وميسي

وأشار رونالدو إلى أن العلاقة التنافسية التي كانت بينه وبين ميسي انتهت، إذ كانت تشهد الليجا الإسبانية منافسة شرسة بين الثنائي إضافة لذلك الجوائز الفردية التي كان يتنافس عليها، ويتنافس عليها المحبين وعشاقهم من جمهور الساحرة المستديرة، وأكد قائد المنتخب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي أنه إذ كنت تحب رونالدو هذا لا يعني أنه يجب عليك كره ميسي أو العكس، مضيفًا أن كلاهما جيد وكلاهما أضافا وغيرا تاريخ لعبة كرة قدم ومازالوا مستمرين في التغيير على حسب قوله.

البرتغال وسلوفاكيا

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب سلوفاكيا في إطار مواجهة قوية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطول يورو أمم أوروبا 2024، مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إذاعة أحداث اللقاء من خلال قنواتها، وذلك لأنها هي الناقل الحصري لمنافسات تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2024.