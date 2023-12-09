رونالدو يبعث رسالة لجمهور النصر السعودي بعد إنجازه التاريخي

بعث الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة مهمة إلى جماهير ناديه النصر السعودي، مساء اليوم الجمعة، بعد إنجازه التاريخي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “ثلاث نقاط أخرى.. أشكر جميع زملائي في الفريق الذين ساعدوني في الوصول إلى مباراتي رقم 1200”.

وتابع كريستيانو رونالدو “يا لها من رحلة، لكننا لم ننته بعد”.

وكان رونالدو قد قاد النصر لفوز ساحق على نظيره الرياض بنتيجة 4-1 مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة (44 نقطة).

وخاض النصر مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بواقع 12 انتصارا والتعادل في لقاء وحيد، والخسارة في 3 مباريات، وسجل لاعبو “العالمي” 43 هدفا مقابل استقبال 19 هدفا.

وكان النصر بقيادة كريستيانو رونالدو قد قطع تذكرة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، بعد تصدر المجموعة الخامسة (E) برصيد 14 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيرسبوليس الإيراني صاحب الوصافة.

وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر خلافات حادة مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

يذكر أن كريستيانو رونالدو استهل الموسم الحالي مع فريق النصر بحصد لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد فوزه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية على غريمه الهلال، بعد التمديد للوقت الإضافي.

ويعيش الدوري السعودي للمحترفين طفرة غير مسبوقة، بعد استقطاب الكثير من النجوم على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال فقد نجح الهلال في ضم نيمار دا سيلفا وألكسندر ميتروفيتش وكاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو وروبن نيفيز ومالكوم وسافيتش.

أما اتحاد جدة نجح في ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، أما أهلي جدة فقد عزز صفوفه بالجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي ميندي واللاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمين والموهبة جابرييل فيجا والنجم الإيفواري فرانك كيسي.

أما النصر، وبجانب كريستيانو رونالدو، فقد تمكن من ضم السنغالي ساديو ماني والإسباني إيميريك لابورت والبرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا، أما الاتفاق ضم اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون.

في حين ضم الشباب (الليوث) المدافع المغربي رومان سايس والنجم البلجيكي يانيك كاراسكو.

وعلى مستوى المنتخب السعودي، فقد تم تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للأخضر، لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.