“رونالدو وميتروفيتش”.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد الجولة السادسة عشر

سباق صدارة هدافي دوري روشن السعودي يستمر بين كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر و ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال بعد مرور 16 جولة من البطولة.

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف في مباراة فريقه النصر أمام فريق الرياض، المباراة التي انتهت بفوز فريق النصر بنتيجة أربع اهداف مقابل هدف واحد.

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الهلال المتصدر.

نادي الهلال نجح كذلك في الانتصار على فريق الطائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الهلال كل من سالم الدوسري و ميتروفيتش.

رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى 44 ليواصل التربع على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي حتى الان.

هدافي دوري روشن السعودي

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدف، ثم في المركز الثاني مهاجم نادي الهلال ميتروفيتش برصيد 14 من 16 مباراة.

وأيضا يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي بعد مرور 16 جولة، نجح رونالدو في صناعة 8 أهداف حتى الان.