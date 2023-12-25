بعمر 38 سنة يقترب أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي من تحقيق رقم قياسي جديد وكبير قبل نهاية العام الحالي 2023.

حاليا يحتل رونالدو المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال العام، خلفا لكل من هاري كين من بايرن ميونخ الألماني وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سجل كل من كين ومبابي عدد 52 هدفا، كما أنهما لعبا جميع المباريات الخاصة بهم هذا العام.

رونالدو لا زال يصنع التاريخ ويحطم الأرقام القياسية… رقم جديد يتخطى به هالاند ومبابي – صورة أرشيفية مصدرها جوجل

فرصة ذهبية للانفراد بهداف العام على مستوى العالم

رونالدو لديه فرصة ذهبية لتجاوز كلا النجمين، حيث سيشارك في مباراتين مع فريقه النصر السعودي في الدوري السعودي قبل نهاية العام الحالي.

أما بالنسبة ل إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشسترسيتي، لا تزال لديه فرصة لكسر الرقم القياسي أيضا، حيث يملك حاليا 50 هدفا، لكنه يعاني من إصابة قد تحرمه من المشاركة في المباريات المتبقية في العام.

إما إذا سجل رونالدو هدفين، سيصل إلى الهدف رقم 53 ويكون الأعلى تسجيلا في العالم خلال عام 2023.

هذا الإنجاز إن تحقق، سيضاف إلى قائمة الأرقام القياسية الطويلة لرونالدو، الذي يبلغ من العمر 38 عاما.