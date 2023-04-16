رونالدو في مواجهة الدوسري.. موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع المتعة والإثارة، تبدأ مع بداية موعد مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2023/2022، ويضم الفريقين أبرز نجوم الدوري السعودي، حيث تترقب الجماهير المواجهة المنتظرة بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

تنتظر الجماهير العربية بداية موعد مباراة الهلال والنصر، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أبريل 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023، عبر قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، وعبر القمر الصناعي عرب سات بتقنية HD.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل نادي النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف نادي الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويأمل الزعيم السعودي في حسم المباراة لصالحه، للاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري، والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.