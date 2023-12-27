“رونالدو في القمة”.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد مرور 18 جولة

كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد مرور 18 جولة من منافسات البطولة، ويشهد الدوري السعودي هذا الموسم تنافس كبير على لقب الهداف.

ترتيب هدافي دوري روشن

الدوري السعودي هذا العام يشهد منافسة قوية على لقب الهداف بين كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، ومهاجم نادي الهلال ميتروفيتش.

ويأتي ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 18 جولة كالتالي:

كريستيانو رونالدو 19 هدف. ألكساندر ميتروفيتش 16 هدف. جورج نكودو 14 هدف. تاليسكا 11 هدف. فراس البريكان 11 هدف.

وكان كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين في المباراة الأخيرة بين نادي النصر ونادي الاتحاد التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي

ويتصدر الدون كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي حتى الان بعد مرور 18 مباراة برصيد 9 تمريرات حاسمة.

ويأتي ترتيب الأكثر صناعة في الدوري السعودي كالاتي: