رونالدو ضد بنزيما.. ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في كلاسيكو كأس الملك؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية، مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، نحو ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، الذي يحتضن قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” السعودية عن نقل مباراة النصر والاتحاد اليوم بشكل حصري عبر شاشتها، بعد حصولها على حقوق بث جميع البطولات المحلية السعودية، بما في ذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وستُذاع المباراة مباشرة على قناة “ثمانية 1″، مع تغطية شاملة لأحداث اللقاء قبل وبعد المباراة، تتضمن استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين في المملكة.

تردد قناة ثمانية

لمتابعة المباراة عبر جهاز التلفاز، يمكن ضبط القنوات الناقلة على الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12360 MHz

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

التعديل: DVB-S2

لى القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11919 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

التعديل: DVB-S2

من هو معلق المباراة؟

أسندت شبكة قنوات “ثمانية” مهمة التعليق على اللقاء الكبير بين النصر والاتحاد إلى المعلق الرياضي مشاري القرني، الذي يُعد من أبرز الأصوات في الساحة الرياضية السعودية. ومن المنتظر أن يضيف القرني حماسه المعتاد على مجريات اللقاء المرتقب بين الفريقين.

متى تنطلق المباراة؟

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، في أمسية كروية ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.