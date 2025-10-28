أخبار الرياضة

رونالدو ضد بنزيما.. ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في كلاسيكو كأس الملك؟

محمود محمد عبد العال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية، مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، نحو ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، الذي يحتضن قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” السعودية عن نقل مباراة النصر والاتحاد اليوم بشكل حصري عبر شاشتها، بعد حصولها على حقوق بث جميع البطولات المحلية السعودية، بما في ذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وستُذاع المباراة مباشرة على قناة “ثمانية 1″، مع تغطية شاملة لأحداث اللقاء قبل وبعد المباراة، تتضمن استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين في المملكة.

تردد قناة ثمانية

لمتابعة المباراة عبر جهاز التلفاز، يمكن ضبط القنوات الناقلة على الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

  • التردد: 12360 MHz
  • الاستقطاب: عمودي (Vertical)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4
  • التعديل: DVB-S2

لى القمر الصناعي عرب سات:

  • التردد: 11919 MHz
  • الاستقطاب: أفقي (Horizontal)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4
  • التعديل: DVB-S2

من هو معلق المباراة؟

أسندت شبكة قنوات “ثمانية” مهمة التعليق على اللقاء الكبير بين النصر والاتحاد إلى المعلق الرياضي مشاري القرني، الذي يُعد من أبرز الأصوات في الساحة الرياضية السعودية. ومن المنتظر أن يضيف القرني حماسه المعتاد على مجريات اللقاء المرتقب بين الفريقين.

متى تنطلق المباراة؟

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، في أمسية كروية ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

عن الكاتب:
محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 6 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.