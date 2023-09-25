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رونالدو خارج تشكيل النصر أمام أحد في كأس خادم الحرمين

محمود عز

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل فريقه النصر لمواجهة أحد، مساء اليوم الإثنين، في دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

رونالدو - مصدر الصورة: جوجل

رونالدو - مصدر الصورة: جوجل

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وسيخوض النصر، مواجهة اليوم بالثنائي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا في الخط الأمامي.

وأعلن لويس كاسترو المدير الفني للنصر، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة أحد، ونشرها حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

نواف العقيدي، نواف بوشل، إيميريك لابورت، عبد الإله العمري، أليكس تيليس، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، سيكو فوفانا، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني

تشكيل النصر لمواجهة أحد - مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر
تشكيل النصر لمواجهة أحد – مصدر الصورة: حساب النصر على تويتر

وجلس على دكة بدلاء النصر، علي لاجامي ووليد عبد الله ومحمد قاسم وخالد الغنام وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم وسامي النجعي وأيمن يحيى ومشاري النمر.

وينافس النصر على أكثر من جبهة هذا الموسم، حيث يطمح للتتويج في دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024 برصيد 15 نقطة بعد مرور 7 جولات، علما بأن “النصر” فاز في الجولة الماضية على نظيره أهلي جدة بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة للغاية.

وعزز النصر، صفوفه في الميركاتو الصيفي المنصرم بصفقات من العيار الثقيل مثل الإسباني إيميريك لابورت والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو والإيفواري سيكو فوفانا، علما بأن كريستيانو رونالدو انضم للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

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