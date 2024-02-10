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رونالدو.. جماهير الهلال “تغلي” وعشاق النصر يدافعون عن البرتغالي بعد التصرف الغير أخلاقي

أحمد علي

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي محركات البحث في المملكة العربية، عقب مواجهة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع الهلال تحقيق الفوز على نظيره النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدها ملعب “المملكة”، مما جعل هناك حالة من الحزن لدي لاعبي النصر وغضب بين جماهير العالمي من الخسارة أمام الزعيم.

تصرف رونالدو ضد الهلال

شهدت نهاية مواجهة الهلال أمام نظيره النصر السعودي قيام أحد مشجعي الهلال بألقاء علم للهلال على رونالدو عند خروجه من ملعب المباراة، ليقوم الدون بأخذه ووضعه في سرواله ومن ثم إلقاؤه مرة أخرى على هذا المشجع.

والتقطت عدسات الكاميرات هذا الحدث، مما جعل هناك حالة من الغضب بين جماهير الهلال، بينما ذهب قطاع كبير من جمهور النصر لتأييد رونالدو فيما فعل.

ويرى جمهور العالمي أن ما قام به أحد جماهير الهلال يعد نوعًا من استفزاز الخصم، خاصة وأن رونالدو رفض الانضمام للزعيم قبل توقيعه للنصر السعودي.

وجاءت تعليقات جمهور الهلال والنصر على واقعة رونالدو ما بين المؤيد والمعارض، خاصة وأن الدون كريستيانو رونالدو ليس معروفًا عنه هذه التصرفات طيلة مسيرته الكروية.

وقام عددًا من جماهير الهلال بتصوير رونالدو في الملعب، بعدما وجهوا إليه عبارات استفزازية، بجانب ترديد كلمة “ميسي”، في إشارة إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل منه، مما أغضب الدون كثيرًا.

مع أم ضد.. ردود الأفعال على تصرف رونالدو الغير أخلاقي

 


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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