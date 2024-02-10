رونالدو.. جماهير الهلال “تغلي” وعشاق النصر يدافعون عن البرتغالي بعد التصرف الغير أخلاقي

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي محركات البحث في المملكة العربية، عقب مواجهة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع الهلال تحقيق الفوز على نظيره النصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدها ملعب “المملكة”، مما جعل هناك حالة من الحزن لدي لاعبي النصر وغضب بين جماهير العالمي من الخسارة أمام الزعيم.

تصرف رونالدو ضد الهلال

كريستيانو رونالدو جاب العيد…

خطأ رونالدو يوجب الاعتذار عنه…

تفسير سبب غضب رونالدو الكبير pic.twitter.com/O0ez5O8pBl — محمد عبد الكريم (@moabdelkareem_1) February 9, 2024

شهدت نهاية مواجهة الهلال أمام نظيره النصر السعودي قيام أحد مشجعي الهلال بألقاء علم للهلال على رونالدو عند خروجه من ملعب المباراة، ليقوم الدون بأخذه ووضعه في سرواله ومن ثم إلقاؤه مرة أخرى على هذا المشجع.

والتقطت عدسات الكاميرات هذا الحدث، مما جعل هناك حالة من الغضب بين جماهير الهلال، بينما ذهب قطاع كبير من جمهور النصر لتأييد رونالدو فيما فعل.

ويرى جمهور العالمي أن ما قام به أحد جماهير الهلال يعد نوعًا من استفزاز الخصم، خاصة وأن رونالدو رفض الانضمام للزعيم قبل توقيعه للنصر السعودي.

وجاءت تعليقات جمهور الهلال والنصر على واقعة رونالدو ما بين المؤيد والمعارض، خاصة وأن الدون كريستيانو رونالدو ليس معروفًا عنه هذه التصرفات طيلة مسيرته الكروية.

وقام عددًا من جماهير الهلال بتصوير رونالدو في الملعب، بعدما وجهوا إليه عبارات استفزازية، بجانب ترديد كلمة “ميسي”، في إشارة إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل منه، مما أغضب الدون كثيرًا.

مع أم ضد.. ردود الأفعال على تصرف رونالدو الغير أخلاقي

ياخي معقول هو نفسه رونالدو الحالي؟

ياساتر وفرق الشخصية بين القديم والحالي السانتياغو برنابيو بأكمله يصفر عليه

" جمهور فريقه " وماعطاهم أي أهمية واكتفى بالرد عليهم بالملعب

شتان بين شخصية رونالدو بالسابق وبالحاضر pic.twitter.com/UbJctsNBx3 — 8 (@e8te) February 10, 2024

اتابع الدوري السعودي من زمان واعرف بيئة الدوري واعرف المناوشات الي تصير بين الجماهير ومن خلال تعمقي بالدوري بعد صفقة رونالدو اكتشفت ان جمهور النصر افضل جمهور ، يحترمون جميع الاراء وما يسبون ولا يقدفون مو نفس جمهور الهلال اي تغريدة ما تعجبهم يترحمون على صدام غير الاسلوب القذر… pic.twitter.com/52uhryHi6D — بـدر🇰🇼 (@BALukita10) February 10, 2024

🚨عاجل وهام

ياقوم وأين بتوصلنا ف رياضتنا😡

شاهدوا واين وصولنا

ف التعصب الرياضي

وهذا نتائج تعصبهم

ف البرامج الرياضية ولا أحد يوقفهم ولا أحد يحاسبهم البارحة قام السيكورتي

حارس الآمن بحركة استفزازية ضد ابن #كريستيانو_رونالدو #جونيور_كريستيانو

عندي سؤال لحارس الآمن

الابن ويش… pic.twitter.com/rvkdFLC6Z0 — الأميرهہ بــڼۨــٺ أبها 🇸🇦 bint Abha (@AmiratBint_Abha) February 10, 2024

اسمع يا طاقية ، اسمع يلي ما قدرت تجيب رونالدو بسبب كنو والله كلامة سليم ومنطقي 100%

pic.twitter.com/6crTfYa3QK — بـدر🇰🇼 (@BALukita10) February 10, 2024

كرستيانو رونالدو لا تزعلونة

لا تشجعوه ضد انديتكم بل احترموه فقط

أخواني أني لكم الناصحين

لو خرج الاسطورة كرستيانو رونالدو غاضباً بعد الهجوم المستمر عليه والذي وصل اليوم لأبنه صاحب الـ13 عام

مجرد تصريح واحد منه سيؤثر على المشروع الرياضي في المملكة ويدمر سمعته رياضياً

واتمنى من… pic.twitter.com/QtAbqiXilE — 🇸🇦🇾🇪ديكو 🐅العبدلي (@deco_102) February 10, 2024

حديث قوي جدًا من بسام الدخيل عن لقطة رونالدو و شال نادي الهلالpic.twitter.com/fDfQysevsk — ماكس الهلالي (@hfc_x6) February 9, 2024

جمهور الهلال الذي يتغنى به اكثر المحللين والذي في يوم من الايام اختاروه احسن جمهور على حساب جمهور الاتحاد. لماذا لا يحاسب على الفاظه وحركاته تجاه نجم النجوم رونالدو الذي خرج من طوره بحركات لا تليق بدورينا اين لجان الانضباط التي حاسبت الاتحاد على قارورة ماء pic.twitter.com/h84G8uGamY — زبن الشمري (@rumYozDT1jr80On) February 10, 2024