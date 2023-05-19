روما يتأهل لدوري ابطال اوروبا

تأهل نادي العاصمة الإيطالي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد تعادله السلبي، مع مضيفه فريق باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب “بأي أرينا”، في إياب نصف النهائي.

وكان نادي العاصمة قد حقق الفوز ذهابا على ضيفه فريق باير ليفركوزن الألماني، بهدف نظيف، الخميس الماضي، على ملعب “الأوليمبيكو”.

ويخوض نادي العاصمة الإيطالي لقاء نهائي الدوري الأوروبي، أمام المتأهل من مواجهة إشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، يوم 31 مايو الجاري، على ملعب “بوشكاش أرينا”، في بودابست، عاصمة المجر.

ونجح فريق ذئاب روما الإيطالي، في التأهل لنهائي بطولة أوروبية للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي على حساب فريق فينورد الهولندي، بهدف نظيف.