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“رومان سايس” حكاية كل حساب شبابي وعبد الكريم الجاسر لن يضيف الكثير للشباب

أحمد مراد

أصبح اللاعب المغربي، رومان غانم بول سايس، حديث الساعة بين جماهير نادي الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة “إكس” تويتر سابقا، وذلك بعدما تم الإعلان الرسمي من قبل الإدارة الشبابية على التعاقد مع النجم المغربي، وفي هذا الصدد يرصد «نجوم مصرية» أبرز ردود الفعل، وأهم الأراء حول الصفقة الجديدة لنادي الشباب السعودي.

رومان سايس في الشباب

رومان سايس- المصدر: تويتر

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لن يضيف الكثير لفريق الشباب

هكذا صرح الكاتب والناقد الرياضي “عبد الكريم الجاسر”، وقال الجاسر أنه لا يتفق مع صفقة رومان سايس، وعلل سبب رأيه بقوله “شاهدناه مع السد، والسد تعاقد معاه على فكرة هذا الموسم، ولكنه تخلى عنه يمكن 6 أو 7 أو 8 مباريات، شاهدناه في البطولة العربية، لاعب عادي جداً، لم يقدم الكثير، فقد الكثير من إمكانياته، ولكن هو في الأخير تعاقد.. الشباب بحاجة إلى أكثر”.

وأشار الجاسر خلال حديث للإخبارية إلى أنه “إذا ما أتيت بلاعب جيد، فما هناك داعي إلى إنك تخسر فلوس بس مجرد إنك تتعاقد”.

وقال الجاسر “أننا الآن في مرحلة المدرب، وأننا في الحلقة السابقة طالبنا بإقالة مدرب الشباب، وطالبت أنا شخصيا بذلك، خصوصا إن الفريق لم يضاف إليه لاعبين، ولا يتوقع منه شئ”.

وفي اتجاه آخر، تم الهجوم على تصريحات الجاسر بشدة، وقال صاحب حساب يدعى «AASHQALBLTAN» وقد قام بوضع تصريحات الجاسر تحت تغريدته “لا تستغرب، يقول بانيغا لاعب عادي وكاراسكو ما يفيد الشباب، متعودين أن أكذب الاعلام أزرقه”.

اللهم احفظ سايس من الإصابات

وفي تغريدة مثيرة للاهتمام، كتب «عماد الصائغ» الكاتب والصحفي في جريدة الرياض يقول “كان قائد أسود الأطلس في مونديال قطر، سطر مع كتيبته الحمراء أكبر إنجاز عربي في تاريخ المونديال، خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي بعد ستة مواسم قضاها هناك، ومثلها في الدوري الفرنسي”.

ولم يكتفي الصائغ بكل تلك الكلمات في حق سايس، حيث أشار إلى أن سايس سيضيف إلى دفاع الشباب الكثير من الأمان والاستقرار.

واختتم الصائغ تغريدته بدعاء لسايس “اللهم احفظ سايس من الإصابات”.

وتصدر سايس الترند بقوة في الساعات الأخيرة بعد أن تم الإعلان عن انضمامه لنادي الشباب السعودي عن طريق الإعارة لمدة عام واحد قادما من السد القطري الذي استمر فيه 43 يوما فقط، ويبلغ سايس من العمر 33 عاما، ومن أبرز محطاته الأوروبية هو ارتدائه لقميص وولفرهامبتون الإنجليزي بين العامين 2016 و 2022.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي هو رابع أجنبي ينضم إلى صفوف الشباب خلال تلك الفترة من الانتقالات الصيفية التي أوشكت على الانتهاء، ضم فيها الشباب 3 لاعبين غير سايس، هم (الحبيب ديالو، كاراسكو، غوستاف كويلار).

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بنقل الأحداث كما هي بدون زيادة أو نقصان..

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