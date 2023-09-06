“رومان سايس” حكاية كل حساب شبابي وعبد الكريم الجاسر لن يضيف الكثير للشباب

أصبح اللاعب المغربي، رومان غانم بول سايس، حديث الساعة بين جماهير نادي الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة “إكس” تويتر سابقا، وذلك بعدما تم الإعلان الرسمي من قبل الإدارة الشبابية على التعاقد مع النجم المغربي، وفي هذا الصدد يرصد «نجوم مصرية» أبرز ردود الفعل، وأهم الأراء حول الصفقة الجديدة لنادي الشباب السعودي.

رومان سايس- المصدر: تويتر

لن يضيف الكثير لفريق الشباب

هكذا صرح الكاتب والناقد الرياضي “عبد الكريم الجاسر”، وقال الجاسر أنه لا يتفق مع صفقة رومان سايس، وعلل سبب رأيه بقوله “شاهدناه مع السد، والسد تعاقد معاه على فكرة هذا الموسم، ولكنه تخلى عنه يمكن 6 أو 7 أو 8 مباريات، شاهدناه في البطولة العربية، لاعب عادي جداً، لم يقدم الكثير، فقد الكثير من إمكانياته، ولكن هو في الأخير تعاقد.. الشباب بحاجة إلى أكثر”.

وأشار الجاسر خلال حديث للإخبارية إلى أنه “إذا ما أتيت بلاعب جيد، فما هناك داعي إلى إنك تخسر فلوس بس مجرد إنك تتعاقد”.

وقال الجاسر “أننا الآن في مرحلة المدرب، وأننا في الحلقة السابقة طالبنا بإقالة مدرب الشباب، وطالبت أنا شخصيا بذلك، خصوصا إن الفريق لم يضاف إليه لاعبين، ولا يتوقع منه شئ”.

وفي اتجاه آخر، تم الهجوم على تصريحات الجاسر بشدة، وقال صاحب حساب يدعى «AASHQALBLTAN» وقد قام بوضع تصريحات الجاسر تحت تغريدته “لا تستغرب، يقول بانيغا لاعب عادي وكاراسكو ما يفيد الشباب، متعودين أن أكذب الاعلام أزرقه”.

عبد الكريم الجاسر: رومان سايس لن يضيف الكثير لفريق #الشباب لاتستغرب يقول بانيغا لاعب عادي وكاراسكو مايفيد الشباب متعودين ان اكذب الاعلام ازرقه pic.twitter.com/aaeWPAPswP — ᴬᴬᔆᴴQ ᴬᴸᴮᴸᵀᴬᴺ (@sz11zs) September 6, 2023

اللهم احفظ سايس من الإصابات

وفي تغريدة مثيرة للاهتمام، كتب «عماد الصائغ» الكاتب والصحفي في جريدة الرياض يقول “كان قائد أسود الأطلس في مونديال قطر، سطر مع كتيبته الحمراء أكبر إنجاز عربي في تاريخ المونديال، خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي بعد ستة مواسم قضاها هناك، ومثلها في الدوري الفرنسي”.

ولم يكتفي الصائغ بكل تلك الكلمات في حق سايس، حيث أشار إلى أن سايس سيضيف إلى دفاع الشباب الكثير من الأمان والاستقرار.

واختتم الصائغ تغريدته بدعاء لسايس “اللهم احفظ سايس من الإصابات”.

رومان سايس كان قائد أسود الأطلس في مونديال قطر سطر مع كتيبته الحمراء أكبر إنجاز عربي في تاريخ المونديال خبرته الكبيرة في الدوري الانجليزي بعد ستة مواسم قضاها هناك، ومثلها في الدوري الفرنسي ستضيف لدفاع الشباب الكثير من الامان والاستقرار اللهم احفظ سايس من الاصابات pic.twitter.com/lrxoWDKkqD — عماد الصائغ (@emadalsaigh) September 6, 2023

وتصدر سايس الترند بقوة في الساعات الأخيرة بعد أن تم الإعلان عن انضمامه لنادي الشباب السعودي عن طريق الإعارة لمدة عام واحد قادما من السد القطري الذي استمر فيه 43 يوما فقط، ويبلغ سايس من العمر 33 عاما، ومن أبرز محطاته الأوروبية هو ارتدائه لقميص وولفرهامبتون الإنجليزي بين العامين 2016 و 2022.

من أسود الأطلس إلى أسود المملكة 🇲🇦 🇸🇦

رومـان سـايـس شـبـابـي 🦁🤍#يلا_شباب #سايس_ديالي pic.twitter.com/EfEdS33EYz — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2023

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي هو رابع أجنبي ينضم إلى صفوف الشباب خلال تلك الفترة من الانتقالات الصيفية التي أوشكت على الانتهاء، ضم فيها الشباب 3 لاعبين غير سايس، هم (الحبيب ديالو، كاراسكو، غوستاف كويلار).