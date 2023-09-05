رومارينيو لاعب الاتحاد السعودي على رادار ضمك في الميركاتو الصيفي الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس إدارة نادي ضمك السعودي، تراقب مصير البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السعودي، وذلك في محاولة منها لضم اللاعب، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رومارينيو دا سيلفا - المصدر: صور جوجل

رومارينيو لاعب الاتحاد السعودي على رادار ضمك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية الشهيرة، فإن المفاوض سعد الشهراني دخل في مفاوضات مع إدارة العميد، على الرغم من رد إدارة الاتحاد، بأنها في حاجة لاستمرار اللاعب.

وذكرت “عكاظ” أيضا بأن وكيل أعمال اللاعب البرازيلي قال في وقت سابق بأن المدرب البرتغالي نونو سانتو أكد أن النجم البرازيلي ركيزة أساسية بالنسبة له ولن يستغني عنه لحاجته الفنية.

وذكرت قنوات «الكأس القطرية» في تقرير سابق، بأن رومارينيو قدم طلبًا للرحيل عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن رومارينيو دا سيلفا، سبق أن انتقل إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وقدم مستويات أكثر من رائعة، وحقق لقب دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي.