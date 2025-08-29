روشن “2025-2026”.. ملخص قصير لنتيجة مباراة أهلي جدة الذي دَكَّ حصون نيوم بهدف نظيف

استطاع فريق أهلي جدة الليلة الفوز بثلاثة نقاط مهمة تمثل دفعة قوية للإدارة الفنية للفريق بقيادة الألماني ماتياس ياييلة في بداية مشوار كروي صعب تكتيكيا وبدنيا، وفاز الأهلي على نيوم بهدف نظيف سجله اللاعب إيفان توني بالدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة.

المباراة التي نقلتها قناة Thamanyah1 HD حصريا، حظيت بحضور جماهيري كبير، ولعب رفاق الجزائري رياض محرز مباراة قوية، سيطروا فيها على مجريات المباراة، وتمكنوا من اجتياز حصون رفاق المصري أحمد حجازي بفريق نيوم الذي دخل ضمن التشكيل الأساسي.

وشهدت المباراة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة “إكس” التي كتب فيها جماهير الهلال مئات التغريدات احتفالا بنصرهم الأول في الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.

ويضع هذا الانتصار أقدام الأهلى على العتبة الأولى نحو الصدارة، ومن ثم المنافسة الشرسة المنتظرة بين جميع أندية الدوري التي استعدت بشكل كبير لهذه البطولة الكبيرة.

مدرب نيوم يشيد بأداء لاعبيه

ومن ناحيته، أشاد المدرب الفرنسي، كريستوف غالتييه، بأداء لاعبيه في تلك المباراة، وقال “قدمنا مباراة جيدة بين الفريقين، ولعبنا على استحياء في الشوط الأول نظرا لأن اللاعبين غير متعودين على مثل هذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة”.

وأكد غالتييه أنه لديه فريق شاب ومشروع جديد وسوف نعمل أكثر على التطوير في الفترة القادمة”.

المباراة القادمة للأهلي

من المقرر بحسب جدول مباريات النادي الأهلي، أن يلتقي مع فريق الاتفاق، يوم 20 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دوري روشن، وستقام تلك المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكان الاتفاق قد فاز على ضيفه الخلود 2-1 بذات الجولة، مما سيجعل معنوياته عالية أمام الأهلي في المباراة القادمة، وأحرز أهداف الاتفاق ضد الخلود كل من: نوها نكوتا، و جورجينو فينالدوم، وسجل للخلود: جوم باكلي.