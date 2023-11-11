روبيرتو مانشيني يعلن عن قائمة المنتخب السعودي لفترة التوقف الدولي

أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عن قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم التي ستخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستبدأ بمواجهة كل من باكستان والأردن في يومي 16 و21 من شهر نوفمبر الحالي.

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وضمت القائمة مجموعة من الأسماء المتميزة في الدوري السعودي وضمت مزيج من نجوم أندية دوري روشن في ظل التطور الملحوظ في الدوري السعودي هذا الموسم بعد استقطاب العديد من النجوم والذي بالطبع سيؤثر بشكل إيجابي على القيمة الفنية للاعبي المنتخب السعودي.

قائمة المنتخب السعودي

وضمت القائمة كل من محمد العويس، وحامد يوسف، ونواف العقيدي، وراغد النجار، وياسر الشهراني، وعون السلولي، وعبد الإله العمري، وسعود عبد الحميد، وحسن تمبكتي، ومعاذ فقيه، وحسن كادش، ومختار علي، وعلي هزازي، وعيد المولد، وناصر الدوسري، و فواز اليامي، وفيصل الغامدي، وعباس حسن، وسالم الدوسري، وعبد الرحمن غريب، وأيمن يحيى، ومحمد مروان، وعبد الله رديف، وصالح الشهري.

استعدادات المنتخب السعودي لاستعادة نغمة الانتصارات

ويسعى الأخضر إلى تقديم مستوى جيد في هذه التصفيات بعد الأداء المخيب للآمال في الفترة الأخيرة خاصة في المعسكر الإعدادي في إنجلترا والذي خاض فيه مواجهة أمام كل من منتخب كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وخسر في هاتين المباراتين، وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تجديد الثقة في المدرب الإيطالي، لذلك يسعى إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى وزيادة آماله في التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة 2026.