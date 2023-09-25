روبن نيفيز: لا توجد مباراة سهلة وهدف الهلال ضد الجبلين جاء في وقت مثالي

أعرب نجم خط الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، عن شعوره بسعادة كبيرة، بعد الفوز على الجبلين، في مباراة اليوم بالدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024.

روبن نيفيز من مباراة الهلال والجبلين - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

روبن نيفيز لاعب الهلال: لا توجد مباراة سهلة

وأدلى روبن نيفيز بتصريحات إعلامية عقب انتهاء مباراة الهلال والجبلين: “لا توجد مباراة سهلة حتى لو كنا سنواجه فريق أقل في الإمكانيات ولكنهم دافعوا بشكل جيد وتأخرنا في إحراز الهدف الأول”.

وواصل لاعب وولفرهامبتون السابق بالقول: “سجلنا في المباراتين السابقتين مبكرًا، ولكننا تعثرنا، ومن الضروري أن نسجل الأهداف في الوقت المناسب”.

وأتم روبن نيفيز تصريحاته الإعلامية بالقول: “لم نحاول التسديد أمام الجبلين إلا عندما سنحت الفرصة أمامنا، ولذلك سددت الكرة وسجلت الهدف”.