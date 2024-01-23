روبرتو مانشيني: المنتخب السعودي غير مرشح للتتويج بلقب كأس آسيا

صرح المدير الفني للمنتخب السعودي “روبرتو مانشيني” بعد نهاية مباراة قرغيزستان في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية وضمان صعود الأخضر السعودي إلى الدور القادم من منافسات البطولة بعد تصدر المجموعة السادسة من خلال تحقيق انتصارين.

فرحة المنتخب السعودي بعد الفوز على قرغيزستان-مصدر الصورة: صفحة منتخب السعودية بتويتر

وأثار روبرتو مانشيني الجدل بعدما صرح بأن الأخضر السعودي غير مرشح لنيل لقب البطولة الآسيوية خلال نسختها الحالية والتي تقام في قطر.

وقال روبرتو مانشيني لقناة الكأس القطرية قائلًا: أنا أعتقد أننا قمنا بتقديم مباراة رائعة أمام منتخب قرغيزستان، مضيفًا بأنه كان هناك نقص في لاعبي الفريق الآخر ولكن فريقنا لعب ببطئ وحاولنا أن نقوم بتغير تلك الطريقة خلال أحداث المباراة.

وأجاب المدرب السعودي حول التساؤل بشأن إحتمالية تتويج الاخضر السعودي باللقب الأسيوي تلك النسخة، فقد أجاب قائلًا: لا، أنا أرى أن هناك 4 فرق مرشحون لنيل لقب تلك البطولة وهم المنتخبات التالية “اليابان، إيران، إستراليا وكذلك كوريا الجنوبية”، تلك المنتخبات الأعلى مستوى خلال تلك البطولة.

ثنائية التحليق لدور الـ16 🦅🤩 بأقدام كنو والغامدي 🪄 pic.twitter.com/J151ynFBk8 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 22, 2024

يذكر أن المنتخب السعودي قد تمكن من تحقيق الإنتصار أمام منتخب قرغيزستان بنتيجة هدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2023، حيث تقدم في النتيجة النجم كانو عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، ثم بعدها أضاف النجم فيصل الغامدي الهدف الثاني عند الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني، وقد تعرض لاعب منتخب قرغيزستان لحالة طرد عند الدقيقة التاسعة من أحداث الشوط الأول للاعب أكماتوف.

هذا وقد تمكن المنتخب السعودي من الانتصار بصعوبة بالغة في الجولة الأولى من منافسات البطولة أمام منتخب عمان بنتيجة هدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد خليفة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، حيث تأخر الأخضر السعودي في النتيجة عند الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، ولكن تمكن من العودة خلال الشوط الثاني وتعادل بأقدام اللاعب عبد الرحمن غريب عند الدقيقة 78، قبل أن يضيف اللاعب على آل بليهي هدف الفوز القاتل عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب تايلاند يوم الخميس القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب المدينة التعليمية.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المحموعة السادسة برصيد 6 نقاط “بالعلامة الكاملة”، فيما يتواجد منتخب تايلاند في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، أما المنتخب العماني فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب قرغيزستان المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وقد تمكن المنتخب السعودي من التتويج باللقب الأسيوي من قبل خلال 3 نسخ وهم 1984 و 1988 وكذلك نسخة عام 1996.