رواد X يتداولون مقطع مرئي يوثق فرحة نواف العابد بعد استدعائه للمنتخب السعودي في السابق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “X” مقطع فيديو يوثق فرحة وسرور اللاعب السعودي (33 عاما) بعد استدعائه ضمن قائمة المنتخب السعودي سابقا.

نواف العابد- المصدر: X

وكتب صاحب حساب «احمد آل سلمان» عبر الهاشتاج الأكثر تداولا الآن في المملكة قائلا “من الذاكرة: فرحة نواف العابد بعد خبر إستدعائه إلى قائمة المنتخب السعودي”.

🚨من الذاكرة : فرحة نواف العابد بعد خبر إستدعائه إلى قائمة المنتخب السعودي pic.twitter.com/48yu3K0XJi — احمد ال سلمان (@_Ahmad2_0) January 15, 2024

وقال صاحب حساب يدعى «كوزمين» عن العابد “والله هذا اللي يستاهل يضمه مانشيني، ما قد شفته في مباراة مقصر مع المنتخب، يلعب بروح لآخر رمق، البعبع نواف العابد”.

أفتقده مع المنتخب

هذا ما بدأ به حديثه «Majed» وأضاف “إصابات قوية أو مباريات صعبة أو حتى أدوار مختلفة في الملعب، كل هذا لا يهم في قاموس نواف العابد، لأنه يعطي كل شئ من أجل وطنه”.

أفتقده مع المنتخب ، إصابات قوية أو مباريات صعبة أو حتى أدوار مختلفة في الملعب كل هذا لا يهم في قاموس نواف العابد لأنه يعطي كل شي من أجل وطنه pic.twitter.com/iWObvZmaCW — MAJED (@M0kw2) January 15, 2024

عندما تعشق الوطن وتفتخر بتمثيله

وأضافت صاحبة حساب «وصيفة العالم» “فرحة نواف العابد بعد إستدعائه سابقا للمنتخب، واللاعبين المتخاذلين يهربون من المشاركة بتقديم مصالحهم الشخصية وسعادتهم على مصلحة منتخب الوطن”.