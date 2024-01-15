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رواد X يتداولون مقطع مرئي يوثق فرحة نواف العابد بعد استدعائه للمنتخب السعودي في السابق

أحمد مراد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “X” مقطع فيديو يوثق فرحة وسرور اللاعب السعودي (33 عاما) بعد استدعائه ضمن قائمة المنتخب السعودي سابقا.

نواف العابد.. نشطاء تويتر يتداولون مقطع مرئي يوثق فرحته في السابق بانضمامه للمنتخب

نواف العابد- المصدر: X

وكتب صاحب حساب «احمد آل سلمان» عبر الهاشتاج الأكثر تداولا الآن في المملكة قائلا “من الذاكرة: فرحة نواف العابد بعد خبر إستدعائه إلى قائمة المنتخب السعودي”.

وقال صاحب حساب يدعى «كوزمين» عن العابد “والله هذا اللي يستاهل يضمه مانشيني، ما قد شفته في مباراة مقصر مع المنتخب، يلعب بروح لآخر رمق، البعبع نواف العابد”.

أفتقده مع المنتخب

هذا ما بدأ به حديثه «Majed» وأضاف “إصابات قوية أو مباريات صعبة أو حتى أدوار مختلفة في الملعب، كل هذا لا يهم في قاموس نواف العابد، لأنه يعطي كل شئ من أجل وطنه”.

عندما تعشق الوطن وتفتخر بتمثيله

وأضافت صاحبة حساب «وصيفة العالم» “فرحة نواف العابد بعد إستدعائه سابقا للمنتخب، واللاعبين المتخاذلين يهربون من المشاركة بتقديم مصالحهم الشخصية وسعادتهم على مصلحة منتخب الوطن”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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