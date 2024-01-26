ركلات الترجيح تقود الزمالك لقهر الرجاء وبلوغ نهائي كأس دبي للتحدي

فاز الزمالك المصري على شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 مساء اليوم الجمعة، على ستاد آل مكتوم في نادي النصر، في إطار بطولة كأس دبي للتحدي، المقامة حاليا في الإمارات، خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا.

من لقاء الزمالك والرجاء - مصدر الصورة: حساب الزمالك على تويتر

وسدد للزمالك بنجاح في ركلات الترجيح، حمزة المثلوثي وعمر جابر وروقا وناصر منسي.

وبلغ الزمالك، نهائي كأس دبي للتحدي، في انتظار الفائز من لقاء أهلي جدة وووهان الصيني.

الزمالك تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق لاعبه محمود حمدي الونش بعدما نفذ شيكابالا، مخالفة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة، سرعان ما سجل الزمالك هدفه الثاني عن طريق نجمه الأول محمود شيكابالا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الرجاء بهدفين دون رد 2-0.

وفي الشوط الثاني، كثف الرجاء من نشاطه الهجومي من أجل تعديل الأمور.

وفي الدقيقة 68، نجح الرجاء في تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه يسري بوزوق من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وفي الدقيقة 86، احتسب الحكم، ركلة جزاء لصالح الرجاء البيضاوي، سددها اللاعب نوفل الزرهوني بنجاح، لتصبح النتيجة 2-2.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح .

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي، الزمالك والرجاء بجانب أهلي جدة السعودي وووهان ثري تاونز الصيني.

ونشر حساب نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الرجاء، على النحو التالي:

الحارس محمد عواد، مصطفى الزناري، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، سامسون أكينيولا، محمود شيكابالا

وجلس على دكة بدلاء الزمالك، مجموعة من اللاعبين أبرزهم نداي وعمار ياسر ومحمود علاء ومحمد السيد نيمار وبيسو.