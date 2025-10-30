رقم كبير.. بطولات خسرها رونالدو مع النصر

من المعروف للجميع أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرة مليئة بالتحديات، منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي في يناير 2023، بعدما فشل في قيادة فريقه لتحقيق الألقاب المنتظرة رغم المستويات الفردية المميزة التي يقدمها.

خسارة مستمرة

وأثناء تلك الفترة لعب رونالدو في مختلف البطولات المحلية والقارية، لكن النصر لم يتمكن من حصد سوى لقب واحد وهو البطولة العربية، بينما خسر 13 بطولة في مشوار شهد الكثير من الإحباطات، سواء في النهائيات أو المراحل الحاسمة من المنافسات.

وبالرغم من تسجيله عشرات الأهداف وتربعه على صدارة الهدافين في أكثر من موسم، فإن غياب الألقاب الجماعية بقي العنوان الأبرز لتجربته في الدوري السعودي، خصوصًا في ظل التعاقدات الكبرى التي أبرمها النادي لدعم مشروعه الرياضي.

ويرغب النجم رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، في أن يتمكن رفقة المدرب خورخي جيسوس من تغيير هذا الواقع خلال الموسم الجاري، واستعادة أمجاد النصر محليًا وقاريًا.

بطولات النصر

وفيما يلي البطولات التي خسرها رونالدو مع النصر:

الدوري السعودي (3 مرات) 2022/23 و2023/24 و2024/25

كأس الملك (4 مرات) 2022/23 و2023/24 و2024/25 و2025/26

كأس السوبر السعودي (4 مرات) 2022 و2023 و2024 و2025

دوري أبطال آسيا (مرتين) 2023/24 و2024/25

البطولة الوحيدة التي فاز بها: البطولة العربية 2023