رقم خيالي.. لاعب كرة قدم يشتري أغلى سيارة بالعالم

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن شراء ماورو إيكاردي مهاجم غالطة سراي التركي، أغلى سيارة في العالم، حيث وصلت تكلفة السيارة إلى 26 مليون يورو، وتحمل اسم Boat Tail.

ماورو إيكاردي - مصدر الصورة: موقع روسيا اليوم

ووفقًا للصحيفة إن “إيكاردي” اشترى لنفسه سيارة رولز رويس، والتي لم يصنع منها سوى 3 نماذج فقط، وذلك بطلب من رجل أعمال مختص في تجارة الأحجار الكريمة.

وتحتوي السيارة المكشوفة ذات الأربعة مقاعد على مظلة وطاولة تُفتح تلقائيًّا؛ مما يجعلها مثالية لنزهة لشخصين، كما تحتوي على أدوات مائدة فضية وأطباق خزفية.

ويمكن استخدام ثلاجتين، تم تصميمهما خصيصًا بداخلها.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم فإن جاي زي مغني الراب الشهير ونجمة البوب بيونسيه اشتريا واحدة منها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن السيارة ليست عادية، حيث يستغرق تصنيعها يدويًّا أربع سنوات؛ حيث تحتوي السيارة المكشوفة ذات الأربعة مقاعد على مظلة وطاولة تُفتح تلقائيًّا، كما تحتوي على أدوات مائدة فضية وأطباق خزفية، كما يمكن استخدام ثلاجتين، تم تصميمهما خصيصًا بداخلها.