رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

تتجه الأنظار مساء الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026 نحو ملعب سانت جيمس بارك، حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية تحمل طابعًا خاصًا، خاصة مع الأرقام القياسية المميزة التي يواصل النجم المصري محمد صلاح تحقيقها أمام “الماكبايس”.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل

يُعد صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في مواجهات ليفربول ضد نيوكاسل عبر تاريخ البريميرليغ، إذ شارك بشكل مباشر في 18 هدفًا خلال مبارياته السابقة أمام الفريق الشمالي، بواقع:

10 أهداف سجلها بنفسه.

8 تمريرات حاسمة لزملائه.

ولا تتوقف الأرقام عند هذا الحد، حيث تمكن “الملك المصري” من صناعة تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في آخر 6 مباريات متتالية ضد نيوكاسل، ليصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يحقق هذا الإنجاز أمام فريق بعينه، وفي حال كرر الأمر في مواجهة الجولة الثانية، سيواصل الانفراد برقمه التاريخي الاستثنائي.

صلاح وصناعة الفارق في مواجهات ليفربول

ساهم محمد صلاح في 11 من آخر 15 هدفًا سجلها ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري، حيث أحرز منها 4 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، وهو ما يبرز بوضوح مدى تأثيره الكبير في نتائج الريدز أمام هذا الخصم العنيد.

لا تقتصر طموحات صلاح في هذه المباراة على مواصلة أرقامه المميزة ضد نيوكاسل فحسب، بل يملك النجم المصري فرصة ذهبية لتعزيز مكانته في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صلاح يمتلك حاليًا 187 هدفًا وفي حال سجل هدفًا واحدًا فقط، سيصل إلى المركز الرابع في القائمة متجاوزًا عمالقة اللعبة.

ويتفوق على صلاح حتى الآن كل من: