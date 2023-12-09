يدخل فريق ليفربول في مباراة قوية اليوم أمام فريق كريستال بالاس، من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاثة، لمواصلة مطاردته للمتصدر آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والابتعاد عن مانشستر سيتي وأستون فيلا، ولن تكون المباراة سهلة كما يتوقع البعض، بل ستكون صعبة، نظرًا لانها ستكون على أرضية ملعبة الأخير ووسط جماهيره، بالإضافة إلى أن أصحاب الأرض والجمهور يتواجدون في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويريدون الابتعاد عن شبح الهبوط، لذلك يسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

رقم تاريخي استثنائي ينتظر "صلاح".. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

ليفربول ومواجهة قوية اليوم

تذاع مباراة كريستال بالاس وليفربول على الهواء مباشرةً ظهر اليوم من أرضية ملعب Selhurst Park Stadium، تحديدًا في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج موسم 2023/2024.

ويدخل الريدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط، معززًا بفوزه الأخير على شيفيلد يونايتد، حيث يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، خلف المتصدر آرسنال الذي يتواجد في ترتيب البريميليج برصيد 36 نقط ويدخل في مواجهة صعبة اليوم أمام صاحب المركز الثالث أستون فيلا على أرضه ووسط جمهوره.

صلاح ورقم للتاريخ

ويدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح المباراة وعينه على تحقيق رقم تاريخي جديد استثنائي في الملاعب الإنجليزي لم يحققه لاعب عربي أو إفريقي من قبل، ففي حالة إحرازه هدف واحد فقط في مواجهة اليوم، سوف يصل إلى الهدف 200 له بقميص نادي ليفربول، حيث أنه سجل الهدف رقم 199 في شباك لاسك لينز النمساوي بدور المجموعات من اليوروباليج، وفي حالة نجاحه في التسجيل، سيصبح اللاعب الخامس في تاريخ الريدز الذي يتمكن من تسجيل هذا الرقم من الأهداف مع الفريق، وأول لاعب غير انجليزي يصل إلى الرقم.

وبتسجيله هدف أيضًا سيصل إلى الرقم 150 في البريميليج في 246 مباراة، ليُصبح خامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم من الأهداف، وذلك بعد كلًا من آلان شيرار صاحب الـ212 مباراة، وسيرجيو أجويرو 217 مباراة، وهاري كين 218 مباراة، وتيري هنري 220 مباراة.

تشكيل ليفربول اليوم

وبالعودة إلى تشكيل فريق ليفربول المتوقع أن يبدأ به الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، مباراة اليوم، فسيكتون من

كاومهين كيليهر في حراسة المرمى بدلًا من أليسون بيكر المصاب.

وفي خط الدفاع: أرنولد – فان دايك – كوناتي – كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: كورتيس جونس – سوبوسلاي – إيندو

بينما يقود محمد صلاح خط الهجوم برفقة داروين نونيز ولويس دياز.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة على الهواء مباشرةً حصريًا عبر قنوات بين سبورت القطرية الرياضية المشفرة عبر قناتي beIN Sports 1 – beIN sports 4K، بالإضافة إلى شبكة سكاي سورتس المشفرة.